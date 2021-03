Il n’a pas fallu longtemps à Thierry Henry pour se moquer de Jamie Carragher après son retour très attendu au Monday Night Football de Sky Sports.

L’icône d’Arsenal, qui a récemment démissionné de son poste de manager avec l’Impact de Montréal après deux ans dans la MLS, a été rapidement repêché en studio pour le choc de Liverpool contre les Wolves à Molineux.

Sky Sports Il n’a pas fallu longtemps à Henry pour se moquer de Carragher sur MNF

Henry, Carragher et le présentateur David Jones se sont croisés pour Sky Sports News en avant-première le programme qui commence à 19 heures.

Jones a présenté Henry, en disant: « Thierry, tu nous as manqué mais la question de recherche est, combien nous as-tu manqué? »

Henry a fait rire ses collègues aussitôt, en répondant: «Pas beaucoup pour être juste.»

Il se moqua ensuite brillamment de Carragher, se référant à leurs jours de jeu où Henry prenait souvent le dessus sur lui.

« Non, non, non, vous m’avez manqué les gars, » dit Henry.

Henry a passé deux ans chez Monreal Impact mais a démissionné le mois dernier

«Heureux d’être de retour, étrange. Cela fait longtemps, deux ans et demi.

«Cela fait longtemps mais heureux d’être de retour, heureux de voir Jamie. À deux mètres de moi comme dans un jeu! »

Henry et Carragher sont tous deux devenus viraux pour leur brillante réaction à la nouvelle du limogeage de Brendan Rodgers à Liverpool en 2015.

Le tristement célèbre moment à l’écran a capturé Henry plaçant sa main sur le genou de Carragher alors que les deux exprimaient leur choc face au licenciement d’Anfield de Rodgers.

Henry a régulièrement figuré en tant que spécialiste de Sky avant de décider de poursuivre son désir de devenir manager en 2018, mais il a hâte de revenir à l’entraînement après deux ans à Montréal.

Lorsqu’on lui a demandé quelles étaient ses ambitions, il a répondu: «Certainement un entraîneur sans travail.»

«Ce fut une saison difficile. Je pense que nous en reparlerons plus tard parce que nous n’avons pas le temps pour le moment.

«Mais ça a été une saison difficile, j’apprécie toujours le coaching, je pense que c’est mon chemin.

«Mais je vais vous expliquer pourquoi je devais revenir et être avec vous ce soir.