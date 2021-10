Thilo Kehrer ne pense pas au transfert du Bayern Munich, veut rester avec le PSG

Thilo Kerher avait été l’un des noms liés à un transfert potentiel au Bayern Munich pendant la fenêtre de transfert d’été, mais les champions en titre de la Bundesliga ne voulaient pas finir par dépenser trop d’argent. Ils n’ont finalement fait venir que Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano et Marcel Sabitzer du RB Leipzig ainsi qu’Omar Richards du Reading FC.

Au cours de l’été, il y avait eu des rapports contradictoires en provenance d’Allemagne et de France quant à savoir si des représentants du Bayern avaient rencontré l’agent de Kehrer et si le Bayern envisageait sérieusement de déménager pour lui. La plupart des rumeurs se sont avérées n’être au mieux que des spéculations, mais si quelque chose se matérialisait, il aurait probablement coûté au Bayern environ 25 millions d’euros, ce à quoi il est actuellement évalué, par Transfermarkt.

Pour l’instant, comme Kehrer l’a confirmé à Welt am Sonntag du camp allemand alors qu’ils se préparent pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre la Macédoine du Nord, il est pleinement déterminé à rester avec le Paris-Saint Germain et à se battre pour une place régulière dans les sélections de l’équipe de Maruicio Pochettino.

« J’ai entendu les rapports, et le Bayern Munich est certainement l’un des plus grands clubs du monde et fermement établi dans le football européen de haut niveau. Je veux me concentrer complètement sur mes tâches sportives et essayer de m’affirmer à Paris et d’apporter mes qualités », a expliqué le défenseur lorsqu’il a été interrogé sur les précédents liens avec le Bayern.

Jusqu’à présent cette saison, Kehrer a disputé un total de sept apparitions dans toutes les compétitions pour le PSG, dont l’une lors de la défaite du Trophée des Champions contre Lille, l’équivalent français de la DFL-Supercup.

Après avoir commencé les six premiers matches du PSG en Ligue 1, il n’a pas été utilisé lors de leurs trois derniers et a également été un remplaçant inutilisé lors de leurs deux matches de phase de groupes de la Ligue des champions jusqu’à présent. Dans ces matchs, Pochettino a montré une préférence pour l’utilisation de Nuno Mendes ou Abdou Diallo à l’arrière gauche, qui est la position préférée de Kehrer, bien qu’il puisse techniquement jouer en tant qu’arrière central ou arrière gauche. Quoi qu’il en soit, dans l’état actuel des choses, il semble que Kerher soit confronté à une bataille difficile pour essayer de gagner des minutes plus régulières à Paris.

Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via .