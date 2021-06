Thin Lizzy reprend une chanson traditionnelle irlandaise

S’il y a une chanson dont les groupes de rock en visite en Irlande savent assurément qu’elle soulèvera un public à la manière des montagnes russes et les laissera tomber au sol, c’est bien “Whiskey in the Jar”. Mieux connu par des générations de mélomanes à travers Mince LizzyL’interprétation bruyante de (qui a donné au groupe son premier single à succès au Royaume-Uni et le plus élevé des charts en 1973), la chanson a des racines qui remontent aux années 1600.

Les origines exactes de la chanson ne sont pas claires. Certains s’accordent à dire que l’histoire d’un bandit de grand chemin trompé par son amie fait écho à celle d’une ballade de bordée datant du XVIIe siècle. Dans son livre The Folk Songs of North America, l’historien de la musique folklorique respecté Alan Lomax a suggéré que les débuts de la chanson étaient influencés par le respect populaire de l’époque pour ces soi-disant « messieurs de la route » qui privaient la noblesse de son argent et de ses bijoux.

La chanson telle que nous la connaissons aujourd’hui, cependant, est apparue dans un journal grand format du milieu du XIXe siècle sous le nom de “The Sporting Hero” ou “Whiskey in the Bar”. À la fin du XIXe siècle, selon le folkloriste et musicien irlandais Colm Ó Lochlainn, la chanson (dont le titre s’était transformé en « Il y a du whisky dans le bocal ») avait finalement des paroles similaires à celle que nous connaissons aujourd’hui.

En termes contemporains, “Whiskey in the Jar” a pris de l’importance dans les années 1960, avec l’inclusion de la chanson sur l’album live de 1962, Encore, du groupe folk The Highwaymen. Avec le groupe folk/ballade irlandais basé à New York, The Clancy Brothers, The Highwaymen a considérablement façonné la scène folk américaine du début des années 60, qui comprenait à ce moment-là des auteurs-compositeurs en herbe tels que Bob Dylan. Les mêmes influences ont inévitablement trouvé leur chemin jusqu’en Irlande et même au-delà.

À la fin des années 60, « Whiskey in the Jar » était devenu un incontournable de pratiquement toutes les sessions de musique irlandaise traditionnelle que vous avez rencontrées. Néanmoins, les musiciens de rock et leurs partisans ont évité la chanson car elle était considérée comme une relique d’une époque, d’un lieu et d’une culture différents. Ces ballades/chansons folkloriques traditionnelles chantées par les gens en pulls d’Aran et en tenue preppy étaient les vestiges d’une époque aimée de leurs parents. Et puis vint Thin Lizzy.

Cela a commencé comme une blague lors d’une accalmie dans les répétitions de l’après-midi dans une salle à l’étage du pub Duke of York dans le quartier de King Cross à Londres. Le chanteur principal Phil Lynott connaissait la chanson depuis des années, l’ayant interprétée à plusieurs reprises au cours des années 60 à l’époque de sa formation sur le circuit de la musique folklorique irlandaise. Avec les membres de Thin Lizzy Eric Bell et Brian Downey prenant une pause entre les chansons, Lynott a pris une guitare, chantant des morceaux de cette chanson et des morceaux de cette chanson jusqu’à ce qu’il se lance dans “Whiskey in the Jar”. Alors qu’ils jouaient, leur co-manager irlandais Ted Carroll est entré, notant que la chanson sonnait comme un single à succès potentiel.

Le groupe n’était pas convaincu, mais l’amitié de Lynott avec le groupe irlandais Horslips – formé en 1970 et pionnier de ce qui est devenu le rock celtique – a rendu Lynott particulièrement sensible aux possibilités commerciales de « rocker » une chanson folk traditionnelle si connue. Les dés ont été jetés, cependant, lorsque Dick Rowe, directeur de Decca Records, a entendu la chanson réarrangée et a renversé la décision initiale de l’inclure comme simple face B de leur premier single Decca (“Black Boys On The Corner”).

Le reste est la tradition de Thin Lizzy : sorti à l’hiver 1972, “Whiskey in the Jar” a rapidement atteint le sommet des charts en Irlande, mais a mis quelques mois pour atteindre le succès des charts au Royaume-Uni. Le succès commercial de la chanson a ouvert des portes nécessaires à travers lesquelles le groupe fonctionnerait à toute vitesse, mais il s’est rapidement transformé en un albatros créatif. Ironiquement, malgré l’antipathie du groupe à son égard, Thin Lizzy est maintenant la version définitive, la guitare d’Eric Bell trace le modèle de la façon dont elle est maintenant interprétée.

Et pour qu’un groupe de rock ou de pop se fasse aimer d’un public, irlandais ou autre, c’est une chanson pour les âges. Il suffit de demander Metallica ou alors U2, Bryan Adams ou alors Esprits simples. Ils l’ont tous couvert au fil des ans, convaincus que les gens du monde entier le connaîtront bien.

