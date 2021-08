Things 3.14 apporte quatre améliorations aux notes de projet et de tâche, y compris la prise en charge de Markdown

L’excellente application de gestion des tâches Things a une nouvelle mise à jour notable aujourd’hui. Things 3.14 améliore les notes pour les tâches et les projets sur iPhone, iPad et Mac de quatre manières.

Cultured Code, les développeurs derrière Things, propose aujourd’hui ces fonctionnalités de note :

Listes à puces Markdown Find in Text Things Cloud “Fractus”

Vous pouvez déjà structurer manuellement les notes dans les puces, et Things 3.14 apporte une prise en charge appropriée avec un espacement intelligent et un nettoyage automatique des doubles puces à partir du collage. Les listes à puces existantes créées manuellement dans Things seront automatiquement mises à niveau vers le formatage amélioré à partir de la version d’aujourd’hui.

La mise en forme Markdown vient aux notes de tâche pour créer facilement des en-têtes, des surlignages et du texte en gras. Things a ajouté de nouveaux raccourcis clavier pour Mac et iPad pour l’efficacité de Markdown, et double-taper un mot suivi du bouton Aa sur iPhone invoque le style popover.

Un grand nombre de notes devrait être consultable, bien sûr, et Things introduit la prise en charge de Find in Text pour les notes de tâche. Maj + Commande + F invoque la recherche de texte sur iPad et Mac, et le menu ··· sur iOS présente l’action Rechercher dans le texte.

Enfin, Things 3.14 est soutenu par une mise à niveau vers Things Cloud, nom de code Fractus, et tout tourne autour de la synchronisation de texte :

Jusqu’à présent, chaque fois que vous modifiiez une note – par exemple pour insérer ou supprimer quelques mots – la note entière était à nouveau synchronisée sur tous vos appareils. Avec notre nouvelle méthode, seuls les fragments de texte que vous modifiez sont synchronisés. Cela améliore considérablement la vitesse et l’efficacité de la synchronisation et permet une résolution plus intelligente des conflits. Vous n’avez rien à faire pour l’activer – nous l’avons déjà déployé.

La nouvelle version de Things pour iPhone, iPad et Mac est disponible dès aujourd’hui.

