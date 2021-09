Thinka lance le premier contrôleur HomeKit certifié pour Z-Wave

Thinka a lancé son nouveau contrôleur Z-Wave Thinka Z-Wave. Le nouveau contrôleur est le premier contrôleur Z-Wave certifié Apple HomeKit et est conçu pour ajouter plus de 3 300 produits intelligents Z-Wave pour les utilisateurs de HomeKit.

« 90% de tous les accessoires HomeKit sont basés sur le WiFi ou le Bluetooth qui, contrairement au protocole Z-wave, ne sont pas optimisés pour la domotique. Z-Wave propose une gamme complète de plus de 3 000 produits pour la maison intelligente, donc en déverrouillant Z-Wave pour HomeKit, Thinka réunit le meilleur de deux mondes. – Michael Franken, fondateur et PDG de Thinka

Avec le nouveau hub Z-wave, Thinka comble le fossé entre les personnes qui souhaitent utiliser la technologie de maison intelligente axée sur la confidentialité d’Apple, mais reconnaissent les avantages de Z-Wave. Z-Wave est le leader du marché de la domotique sans fil. Z-Wave n’utilise pas le Wi-Fi ou le Bluetooth, il fait donc un bien meilleur travail pour éviter les interférences. Z-Wave est également connu pour avoir la plus longue durée de vie de la batterie parmi les produits de maison intelligente. Le protocole Z-wave a la plus grande variété de produits parmi toutes les technologies de maison intelligente.

En connectant Z-Wave à HomeKit, Thinka donne désormais aux utilisateurs accès à plus de 3 300 interrupteurs intelligents, gradateurs, thermostats, sonnettes, arroseurs, haut-parleurs, ventilateurs, rideaux et toutes sortes de capteurs intelligents de 600 marques différentes. En utilisant le nouveau pont, tous ces produits peuvent apparaître dans l’application Home avec la prise en charge des automatisations Siri et HomeKit. Le pont est disponible dans l’UE pour un lancement avec une version américaine à venir plus tard.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :