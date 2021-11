« Thirty Three & 1/3 »: le retour en forme de George Harrison

En septembre 1974, George HarrisonLe label de disques de , Dark Horse Records a sorti ses deux premiers singles. Le premier était « Tu me manques » de Ravi Shankar. Produit et arrangé par Harrison, c’est une composition rare de Shankar dans un style pop occidental. L’autre single à sortir le même jour était « Costafine Town » de Splinter, qui s’est classé parmi les 10 premiers en Australie et en Afrique du Sud et s’est classé parmi les vingt premiers au Royaume-Uni.

Deux ans plus tard, avec la fin de ses obligations contractuelles envers d’autres labels et la fermeture d’Apple Records, George a signé avec son propre label. Dans les années qui ont suivi, d’autres disques de Dark Horse ont été publiés par Stairsteps, Jiva, Henry McCullough (après son départ de Wings) et un groupe appelé Attitudes. Réunis pour la première fois sur l’album Extra Texture (Read All About It) d’Harrison en 1975, Attitudes comprenait le claviériste David Foster, qui a également joué sur les débuts de George pour Dark Horse, Thirty Three & 1/3.

Écoutez Thirty Three & 1/3 maintenant.

Le septième album studio solo de George a été enregistré chez lui, Friar Park, entre la fin mai et la mi-septembre 1976, et est sorti deux mois plus tard, le 19 novembre.

Peu de temps après avoir commencé à faire ce disque, George a contracté une hépatite, ce qui l’a laissé incapable de travailler pendant une grande partie de l’été. Une fois qu’il a retrouvé la santé, grâce à l’acupuncture et à d’autres remèdes non traditionnels, George a rapidement terminé l’album, proposant un titre reflétant à la fois son âge et la vitesse à laquelle les disques de longue durée tournaient.

Les autres musiciens de l’album sont tous américains, dont le bassiste Willie Weeks, le batteur Alvin Taylor, les claviéristes Richard Tee et David Foster et le percussionniste de jazz Emil Richards. George a également impliqué deux de ses amis musiciens de longue date, Gary Wright et Billy Preston, aux claviers. L’autre musicien sur l’album était le corniste Tom Scott qui travaillait avec George depuis un certain temps et il est également crédité d’avoir aidé à la production de l’album – avec George comme producteur principal.

L’une des chansons du disque, « See Yourself », George avait commencé à écrire en 1967. Et ce n’était pas la seule chanson avec une longue gestation ; « Woman Don’t You Cry for Me » et « Beautiful Girl » ont également leurs origines à la fin des années 1960. Le premier d’entre eux, et le morceau d’ouverture de l’album, qu’il avait imaginé lors d’une tournée avec Delaney & Bonnie. Il présente le jeu de guitare slide de George et c’est Delaney Bramlett qui a présenté à son membre le plus célèbre du groupe l’idée de jouer de la slide. « See Yourself » et « Dear One » ont été inspirés par Paramhansa Yogananda, l’auteur de Autobiography of a Yogi, un livre que George avait lu lors de sa visite en Inde en septembre 1966.

Parmi les nouvelles compositions, citons « This Song », qui était le commentaire musical de George sur ses épreuves et ses tribulations concernant les accusations de plagiat de « My Sweet Lord » et ses similitudes avec « He’s So Fine » des Chiffons.

« Crackerbox Palace » est le récit de George de sa rencontre avec le manager du comédien, Lord Buckley, plus tôt en 1976. Pour beaucoup, la piste hors concours sur ce que certains ont appelé, « l’album soul de George » est l’exquis, « Pure Smokey » un hommage à robinson fumé. Cette ballade délicate et magnifique en reconnaissance de la légende de la Motown présente deux des plus beaux solos de guitare de George.

Le single principal de Thirty Three & 1/3 était « This Song » et un autre morceau de l’album, le magnifique « Learning How To Love You », a été choisi comme face B. Le single britannique de George, « It’s What You Value », présente le morceau d’ouverture « Woman Don’t You Cry For Me » comme face B. « It’s What You Value » a été écrit après que le batteur Jim Keltner a demandé une nouvelle voiture de sport Mercedes, plutôt qu’un paiement en espèces pour une tournée avec George en 1974.

Le disque comprend une reprise, « True Love », une version de la chanson de Cole Porter, rendue célèbre par Bing Crosby dans le film High Society.

Thirty Three & 1/3 ont dépassé les ventes à la fois, Dark Horse et Extra Texture en Amérique, culminant à la 11e place des charts. Inexplicablement, étant donné la qualité des chansons, il n’a atteint que la 35e place au Royaume-Uni, entrant dans les charts le 8 janvier 1977; mais là encore, deux jours après que George ait fini d’enregistrer son album, le Festival Of Punk a eu lieu au 100 Club de Londres… les temps musicaux étaient en train de changer.’

« This Song » et « Crackerbox Palace » ont culminé respectivement aux 26e et 19e places du Hot 100 ; aucun des trois singles sortis au Royaume-Uni n’a été classé.

À sa sortie, Billboard a déclaré: «[It’s] un album ensoleillé et optimiste de chansons d’amour et de blagues gaies qui est [George’s] package le plus heureux et le plus commercial, avec les postures les moins hautes, peut-être pour toute sa carrière solo. Il est impossible d’être en désaccord. Alors que d’autres critiques contemporaines étaient un peu moins charitables, Thirty Three & 1/3 est un record qui s’est amélioré avec l’âge. Il y a une douceur, une réflexion qui séduit. Comme l’a dit un critique rétrospectif récent, « Le magnifique ‘Dear One' » parmi les « innombrables morceaux classiques » de l’album. C’est ce genre de record, comme un bon vin… il se bonifie avec l’âge.

Trente-trois et 1/3 peuvent être achetés ici.