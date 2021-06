This Is Me: Pride Celebration Spectacular: Comment regarder le concert de la fierté en streaming

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Tout au long du mois de la fierté, divers services de streaming ont célébré l’impact de la communauté LBGTQ+ en présentant les meilleurs films, émissions, documentaires et événements spéciaux mettant l’accent sur ses triomphes et ses réalisations au fil des ans. Cela se poursuivra le dimanche 27 juin lorsque Disney + accueillera This Is Me: Pride Celebration Spectacular, un spectacle/concert de variétés virtuel d’une nuit célébrant ses créateurs, employés et fans LGBTQ+.

Avec un assortiment de performances musicales de certaines des plus grandes stars et figures emblématiques de Disney +, ce sera un événement à ne pas manquer. Cela étant dit, vous voulez probablement savoir exactement où, quand et comment vous pouvez regarder This Is Me en streaming. N’ayez crainte, car il est assez facile de saisir toute l’action lorsque la célébration du mois de la fierté démarre…