This Is The End’s Seth Rogen révèle l’histoire la plus connue de la marque à propos de Snoop Dogg que j’aie jamais entendue

Il a écrit son crochet et il jouait. Je me suis dit : ‘Tu sais ce qui serait génial, Snoop, c’était si tu pouvais chanter un couplet sur la chanson, un couplet de rap.’ Je suis très cool ; c’est comme ça que je l’ai appelé, ‘Pourrais-tu chanter un couplet de rap ?’ Il m’a dit : ‘Tu sais, je n’avais pas l’intention de faire un couplet. J’avais juste l’intention de chanter le crochet. J’étais comme, ‘Vous savez, ce serait génial si vous pouviez faire le couplet.’ Il baisse en quelque sorte la tête et se dit : « OK, je vais le faire. » Il jette un coup d’œil à l’un de ses gars qui se tient près de la porte, rétrécit en quelque sorte son regard et il dit : « Hé, amène les houes ». À ce moment-là, un homme avec un tuyau d’arrosage n’est pas entré dans la pièce, mais environ cinq femmes habillées comme des strip-teaseuses sont entrées dans la pièce. Ils ont joué le rythme et ils ont dansé pendant 20 minutes pendant qu’il écrivait un couplet sur son Blackberry. Et dès qu’il a fini d’écrire le verset, il a en quelque sorte, d’un geste de la main, renvoyé les houes.