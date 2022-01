« This is us » atteint sa dernière saison

« Toutes les bonnes choses ont une fin » mentionne Sterling K. Brown, qui joue Randall Pearson dans la série acclamée C’est nous, ceci parce qu’avant la sortie de la dernière saison de la production, une vidéo est sortie dans laquelle Milo Vintimille, Mandy Moore, Justin Hartley et Chrissy Metz Ils comptent leurs impressions lorsqu’ils sont dans la dernière ligne droite de C’est nous.

Aux États-Unis, la sixième et dernière saison de la série sera diffusée à travers CNB aujourd’hui 4 janvier à 21h00, tandis qu’en Amérique latine, il sera possible de voir à travers la plate-forme Étoile + à partir du jeudi 6 janvier prochain.

Depuis sa création en 2016 C’est nous est devenu l’une des productions les plus remarquables, jusqu’à présent, il a remporté quatre Prix ​​Emmy et a été écrit et produit par Dan Fogelman (« Crazy, Stupid, Love »), qui a promis de donner à cette histoire une fin captivante.

« Bien qu’il soit triste de n’avoir plus qu’une saison, je suis également reconnaissant à NBC de nous avoir permis de terminer l’émission comme et quand nous l’avions prévu. Nous allons travailler dur pour continuer à atterrir », a-t-il écrit. Fogelman via votre compte Twitter.

Tandis que Milo Vintimille, le protagoniste de la série a commenté la fin : « Je pense que c’est merveilleux. Je pense que c’est incroyablement satisfaisant. Fogelman et les scénaristes ont créé cette fin de l’histoire et vu ce genre de boucle infinie d’où les choses commencent et comment tout s’emboîte les uns dans les autres. Cela fera probablement souffrir les gens de la manière la plus sincère.

La dernière saison de C’est nous Il aura un total de 18 chapitres, un sera publié chaque semaine et il est prévu que Fogelman donner une clôture appropriée à chacun des personnages qui font partie de ce drame familial.

La production qui a débuté en 2016 raconte l’histoire de la famille Pearson à travers les décennies : depuis Jack (Milo Vintimille) et Rébecca (Mandy Moore) en tant que jeunes parents dans les années 1980 de leurs enfants de 41 ans, Kévin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) et Randall (Sterling K. Brown) en quête d’amour et d’épanouissement dans le présent. Cette série dramatique révèle comment les plus petits événements de la vie ont un impact sur qui nous devenons et comment les liens que nous partageons les uns avec les autres peuvent transcender le temps, la distance et même la mort.