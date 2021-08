This Is Us Creator clarifie une révélation de la saison 6 après la confusion des fans

Dan Fogelman a récemment partagé sur Twitter que le script du premier épisode de la dernière saison de This Is Us était officiellement terminé, avec une image représentant le titre de la première sous la forme d’un ensemble de symboles et de signes de ponctuation qui indiquent généralement qu’un gros mot est prononcé. Les fans ne savaient pas quoi en penser au départ, ne sachant pas s’il s’agissait d’un texte censuré pour des raisons explicites, ou parce que Fogelman tentait d’empêcher les fans de savoir quel est le titre réel. Peu de temps après, cependant, il s’est rendu sur Twitter pour préciser qu’il ne voulait tout simplement rien gâcher :