This Is Us marque son “dernier premier jour” avec de jolies photos

in

Faites le plein de Kleenex, car This Is Us a officiellement commencé le tournage de sa dernière saison.

La famille Pearson se réunit pour une dernière balade, et Mandy Moore et créateur Dan Fogelman honoré l’occasion avec quelques photos marquant le début de la fin. Naturellement, le “dernier premier jour” concernait le couple qui a tout commencé : Jack (Milo Vintimille) et Rebecca (Moore).

Fogelman a tweeté une photo du moniteur avec Jack et Rebecca à l’écran, en écrivant: “Dernier premier jour. Ressentir des sentiments.” Moore a posté une photo différente de “Maman et papa” et a écrit: “Jour 1, saison 6 dans la boîte. C’est parti …”

Dans ses histoires Instagram, Vintimille a posté une courte vidéo de lui marchant sur le terrain du studio avec Moore.

“C’est tout. C’est la fin du premier jour de la saison six”, dit-elle. “Pouvez-vous f – roi le croire?”

“Fou!” Vintimille répond, et c’est vraiment le cas. Fou!

Malheureusement, les fans ont encore un peu de temps à attendre avant de savoir comment les Pearson vont se dire au revoir. Alors que la production est maintenant en cours, la saison six ne sera diffusée qu’à la mi-saison 2022.