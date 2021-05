This Is Us Saison 5 Finale Shocker a fait exploser mon esprit autant que la torsion du premier épisode

Alerte spoil! Spoilers majeurs pour la finale de This Is Us Saison 5 «Les Adirondacks». Si vous n’avez pas regardé cet épisode, vous voudrez peut-être arrêter de lire.

C’est nous a établi le précédent pour ce à quoi les téléspectateurs pouvaient s’attendre de ses fins de torsion lors de la première de la série 2016, quand il a révélé que les intrigues de l’épisode se déroulaient à différentes époques. C’était merveilleusement inattendu quand nous avons découvert les trois jeunes adultes auxquels nous avons été présentés – Kevin, Kate et Randall – étaient en fait les enfants adultes de Jack et Rebecca, qui a donné naissance / adopté le trio dans ce même épisode. Mais alors que le drame familial NBC a continué à lancer des balles courbes dans à peu près tous les épisodes, rien n’a été aussi choquant que ce premier épisode monumental – jusqu’à présent.