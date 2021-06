This Is Us Saison 6: Tout ce que nous savons sur la prochaine saison

This Is Us La saison 6 sera diffusée en grande partie sans interruption en 2022

Je ne sais pas si l’un d’entre vous l’a remarqué, mais This Is Us a un programme assez étrange. Il y a eu plusieurs fois où les épisodes ont été diffusés entre de longues pauses, parfois après deux à trois semaines, et ont pris une pause de sept semaines. Bien que nous puissions également blâmer la pandémie pour les reculs de la production pour la saison 5, c’est également quelque chose qui s’est produit avant cela.

Cependant, pour la saison 6, il est rapporté que la dernière saison sera diffusée en grande partie sans interruption en 2022. Selon une interview avec Susan Rovner, présidente du divertissement de NBC Universal Television, TV Line a rapporté qu’il s’agissait plutôt de rendre hommage aux fans de la série. .