“This Machine Greens” – Documentaire Bitcoin sur la consommation d’énergie

*Swan Bitcoin est fier de présenter This Machine Greens, un film qui explore la relation complexe et nuancée de Bitcoin avec l’énergie. Le film est produit par Enrique Posner et réalisé par le cinéaste britannique primé Jamie King dont la série Steal This Film (2006-2010) est l’un des documentaires les plus téléchargés de tous les temps.*

* Mettant en vedette Lyn Alden, conseiller économique principal de Swan, Alex Gladstein, Nic Carter et d’autres, This Machine Greens dissipe bon nombre des idées fausses sur l’exploitation minière de Bitcoin et plaide de manière convaincante pour que Bitcoin soit un net positif pour l’environnement.*