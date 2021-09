Thitikul remporte le LET Swiss Open

María Hernández (-7) était la meilleure espagnole classée 16e

Atthaya Thitikul, championne de golf du Swiss Open

le thaï Atthaya Thitikul (-16) a remporté ce samedi le Open de Suisse Dames avec un grand tour final de 66 coups. Deux birdies consécutifs sur les trous 16 et 17 ont été décisifs pour l’emporter avec un coup d’avance sur Marianne Skarpnord (-15) et deux sur le duo suisse Kim Metraux (-14) et l’amatrice Elena Moosmann (-14).

C’est la deuxième victoire de Thitikul dans le Tour Européen Dames cette saison. La jeune golfeuse asiatique, âgée de seulement 18 ans, a disputé 14 tournois et compte deux victoires, deux deuxièmes places, une troisième, neuf top 5 et onze top 10. Elle est leader de la Race to Costa del Sol avec plus de doubler les points du deuxième classé.

Quant aux espagnols, Maria Hernandez (-7) a été le mieux classé avec un retour de 72 coups ce samedi, terminant à la 16e place. C’est son meilleur résultat depuis plus d’un an sur le Ladies European Tour. Naomi Jiménez (-3) a également réalisé son meilleur résultat de 2021. Elle a terminé 35e avec un tour final de 71 coups. Mireia Prat (-3) a terminé à égalité avec Noemí et Carmen Alonso (-2) et María Beautell (+1) a également passé la coupe.

