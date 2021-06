Thom Browne cherche à inspirer une vision de la solitude – WWD

Prenez une chaise, prenez le pop-corn et installez-vous – Thom Browne vous emmène en voyage.

Le créateur a créé un film de 30 minutes qui coche toutes les cases pour lesquelles il est devenu connu : mode inspirée de l’héritage américain, silhouettes fluides et références sportives.

Le film, qui a été diffusé dimanche matin lors de la Fashion Week masculine de Paris, s’appuie sur les films qu’il a créés pour ses deux dernières collections : le premier au LA Coliseum en octobre dernier pour sa ligne printemps 2021 mettant en vedette des athlètes olympiques, et le second en mars. qui mettait en vedette Lindsey Vonn descendant la montagne Solitude à Park City, dans l’Utah, dans un smoking Thom Browne pour mettre en valeur la ligne de chute.

Cette version, bien que tout aussi dramatique, met en lumière une seule figure – Dominique Hollington, mannequin et marathonienne, qui a travaillé avec Browne pendant plus d’une décennie.

“C’est l’un des gars que j’utilise dans mes émissions depuis longtemps et c’est un coureur”, a déclaré Browne à WWD dans une interview virtuelle depuis Milan. « C’était important pour moi de travailler avec quelqu’un que je connaissais depuis longtemps. C’est un gars vraiment jeune, mais il y a quelque chose de vraiment vieux chez lui. Vous aviez vraiment l’impression que c’était une histoire vraie et qu’il vivait cette vie. Je n’ai pas réalisé à quel point il était parfait pour ça jusqu’à ce que je voie les premières images et j’y ai vraiment cru.

Le film, intitulé “Looking Forward to Tomorrow”, s’ouvre sur une prise de vue panoramique d’un champ ouvert et les seuls sons sont ceux du gazouillis des oiseaux. Finalement, un coureur solitaire est repéré au loin et le spectateur regarde pendant qu’il se fraie un chemin à travers le terrain sur un chemin de terre créé par des traces de pneus. Hollington porte des collants de compression et un haut dans le gris signature de Browne avec des accents rouges, blancs et bleus.

Le chemin le mène finalement à une boîte en bois ouverte que Browne a créée au milieu du champ et qui reproduit sa chambre, avec un lit, une table et une chaise.

“L’idée initiale que j’avais était d’être au milieu de nulle part”, a déclaré Browne à propos de l’emplacement à l’extérieur de Santa Fe, NM “Je pense qu’il y avait quelque chose de vraiment spécial à conceptualiser comment il vivait et où il vivait – juste la beauté du néant est une telle partie du film.

Après une bonne nuit de sommeil, Hollington s’habille d’une veste et d’une jupe en seersucker Thom Browne, complète le tout avec un chapeau de paille, des lacets sur des baskets, met un sac à bandoulière sur son dos, attrape une valise et se met en marche. Il se retrouve dans une structure de colisée où la scène et la musique changent. Hollington, les autres athlètes et la foule sont transformés en figures créées à partir de cercles, de carrés, d’ovales et de triangles. Ces figures concourent dans des sports allant de la natation et du cyclisme à la gymnastique. Le dernier sport est le marathon, où la silhouette de Hollington est finalement victorieuse. Il retourne ensuite dans sa maison solitaire sur le terrain.

“Je me suis vraiment intéressé à pouvoir créer des ambiances et montrer comment j’aborde les choses de différentes manières au cours de cette année et demie”, a déclaré Browne à propos de son évolution vers les films. « Avec le cinéma, il y a quelque chose de vraiment spécial à créer quelque chose qui peut durer et raconter une histoire – et c’est ce que je voulais faire. C’était une histoire pour parler de ce qui vous inspire vraiment. Pour moi, ce sont des athlètes à l’apogée des Jeux mais aussi quelqu’un qui a confiance en lui-même et en soi. C’est vraiment de cela qu’il s’agit dans cette histoire. Bien sûr, il s’agit d’un coureur qui a affronté le même coureur pendant toute sa carrière mais qui est très à l’aise de vivre sa propre vie et très singulièrement concentré sur faire quelque chose de vraiment bien.

Browne a déclaré que bien que les collants de compression et les baskets soient nouveaux dans la collection, le reste des pièces est familier. Et en faisant porter une jupe à Hollington, cela renforce une direction qui lui tient à cœur.

“Les accessoires sont des idées qui existent depuis un certain temps et le seersucker existe depuis le premier jour”, a déclaré Browne. “Et j’aime l’idée que la jupe plissée fasse partie de la garde-robe d’un homme.”

Mais puisque Browne prévoit de montrer à New York en septembre pour soutenir son partenaire de longue date Andrew Bolton, qui organise une exposition sur la mode américaine au Costume Institute du Metropolitan Museum of Art, cet effort n’était pas destiné à révéler une collection.

“Parce que je fais le spectacle en septembre, je voulais que les vêtements fassent partie de sa vie, mais je ne voulais pas que ce soit une grande partie de l’histoire”, a déclaré Browne. “Je voulais qui il était et ce qu’il fait pour être le sujet du film.”

Le film a également permis à Browne de rester impliqué dans la Fashion Week masculine de Paris, où il a montré sa collection ces dernières années. “J’ai l’impression que j’ai toujours besoin de faire quelque chose”, a-t-il déclaré. « J’ai eu l’idée et j’avais vraiment envie de concrétiser l’idée. J’aime être à Paris et c’est important que j’aie toujours une présence dans la semaine des hommes à Paris. Mais je pense aussi qu’il est intéressant de montrer les choses différemment. Bien sûr, je peux faire des spectacles en personne et de grandes productions en personne, mais c’est aussi une nouvelle approche et une nouvelle image qui me tient à cœur pour les vêtements pour hommes.

Browne n’a pas voulu révéler ce qu’il avait en préparation pour New York, mais a déclaré : « Ça va être vraiment spécial. Je me mets vraiment la pression pour faire quelque chose qui va faire voir au monde qu’il se passe beaucoup de choses intéressantes en Amérique.

“Mais ce film parle de lui-même et je veux que les gens tombent dans sa beauté et sa solitude. La nature calme du film et sa durée parlent vraiment de l’apprécier et de tomber dans ce monde magnifique et singulier », a-t-il conclu.