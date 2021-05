Thom Gimbel, de l’étranger, quitte officiellement le groupe après près de trois décennies: “ Il est temps pour moi d’arrêter enfin de tourner ”

ÉTRANGER multi-instrumentiste Thom Gimbel a officiellement annoncé son départ de l’acte légendaire de rock.

Plus tôt aujourd’hui, Gimbel a publié la déclaration suivante: “Aujourd’hui, je voudrais partager avec tout le monde qu’après presque 30 ans avec ÉTRANGER, J’ai décidé qu’il était temps pour moi d’arrêter enfin de tourner et d’essayer de m’installer.

“Je suis profondément, éternellement reconnaissant à Mick, Lou et Kelly, et le tout, incroyable ÉTRANGER famille, années passées et présentes.

“Mes plus sincères remerciements à toutes les personnes impliquées, en particulier à nos fans, pour avoir joué avec nous au fil des ans! Tu me manqueras. Mais j’espère te voir un jour, quelque part. Peut-être à un tournoi de golf de collecte de fonds, ou à un ÉTRANGER concert, où j’espère que je serai occasionnellement là pour faire du rock avec le groupe, qui comprend maintenant notre vieil ami, un talent phénoménal, Luis Carlos Maldonado. Il a rejoint le ÉTRANGER famille, et ça a l’air incroyable!

«Les concerts live ont recommencé. Mick, Kelly & ÉTRANGER basculent fortement, comme toujours. J’espère que vous aurez l’occasion de les découvrir et d’en profiter ÉTRANGERC’est une musique géniale et intemporelle.

“La gratitude et l’amour les plus sincères et sincères, Tom Gimbel“.

Gimbel est connu comme ÉTRANGERguitariste, saxophoniste, flûtiste et claviériste touche-à-tout. Il a d’abord rejoint le groupe en 1992 mais est parti en tournée avec AÉROSMITH avant de retourner à ÉTRANGER en 1995.

Gimbelle plan de quitter ÉTRANGER a été révélé pour la première fois par son coéquipier, ÉTRANGER bassiste Jeff Pilson, dans une interview de mars 2021 avec Rocking With Jam Man.

Parlant du fait que ÉTRANGER joue occasionnellement des spectacles sans aucun membre original – y compris le guitariste fondateur Mick Jones – Pilson a déclaré: “Tout est vraiment une question de musique, et surtout avec ÉTRANGER. ÉTRANGER n’a jamais été un groupe d’image du tout, et cela a en fait fonctionné à notre avantage maintenant ces dernières années où nous pouvons tourner – et nous pouvons tourner sans Mick – parce que la musique est si forte qu’elle concerne plus la musique que le personnel. Et je pense que c’est plutôt cool. “

Demandé si Gimbel est maintenant le membre le plus ancien de ÉTRANGER, Pilson a dit: “En plus Mick Jones, Oui. [But] Mick ne fait pas tous les spectacles avec nous. Donc quand [Mick‘s] ne joue pas, Thom est [the longest-serviving member]. cependant, Thom va en fait quitter le groupe. Il a eu des expériences. Je veux dire, il est prêt à quitter la route à un moment donné. Alors, peut-être que je serai le membre le plus ancien. “

ÉTRANGERle dernier album de “Je ne peux pas ralentir”, était la seule collection complète de nouvelles chansons à avoir été publiée par le groupe depuis Kelly Hansen a repris le chant après le chanteur original Lou Gramm a quitté le groupe pour de bon en 2002. L’album est entré dans le Billboard Top 30, porté par les singles radio “En morceaux” et “Quand il s’agit d’aimer”. Le groupe a également sorti une série d’albums live et de compilations, dont 2016 “En concert: débranché” et 2017 “40”.

ÉTRANGERLa gamme actuelle de Michael Bluestein (claviers), Chris Frazier (batterie) et Bruce Watson (guitare).

Pilson – un quart du classique DOKKEN line-up – rejoint ÉTRANGER en 2004.



