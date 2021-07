Thomas Andrén nommé nouveau directeur général d’Ubisoft Massive

Ubisoft Massive a un tout nouveau directeur général en la personne de Thomas Andrén.

Il a rejoint la société de production de médias Red Bee, où il travaillait depuis 2016, en tant que directeur de l’exploitation. Avant cela, il a occupé des postes de direction chez Ericsson et le réseau suédois SVT. Sa nomination chez Ubisoft Massive intervient à la suite de la démission de David Polfeldt de son poste de directeur général pour un congé sabbatique de six mois.

“Je suis ravi de rejoindre Massive Entertainment”, a déclaré Andrén.

« Le studio a livré des jeux révolutionnaires aux joueurs et a toujours été à la pointe de l’industrie du divertissement. Je suis fier de rejoindre les équipes derrière ces puissantes expériences de jeu et enthousiasmé par ce que nous allons réaliser ensemble. »

Virginie Haas, directrice de l’exploitation des studios d’Ubisoft, a ajouté : « Thomas est un leader très accompli et sa vaste expérience dans la direction d’opérations, l’élaboration de stratégies commerciales et le développement de produits, et la gestion d’équipes dans les secteurs des services en ligne et des médias l’aideront grandement à guider les équipes talentueuses de Massive. “

