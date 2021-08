Thomas arrive, et Riley et Maurissa visitent la « salle Boom Boom »

Juliet est rejointe par Callie Curry pour approfondir la semaine 3 de Bachelor in Paradise. Ils pèsent sur le nouvel arrivant Thomas et discutent du drame de la saison dernière, de son rendez-vous avec Serena P., et bien sûr, de sa taille (0:45). Ensuite, ils parlent du nouveau couple Riley et Maurissa qui se dirigent vers la «salle de boum boum» (12h50), de la relation de Tahzjuan et Tre après l’arrivée de Riley (24:00), et des rumeurs sur la relation de Brendan avec l’ancien candidat au baccalauréat Pieper avant de venir au paradis (26:53).

Animatrice : Juliette Litman

Invité : Callie Curry

Productrice associée : Erika Cervantes

