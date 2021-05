Thomas Caldwell a organisé les gardiens du serment en “ standby ” pour prendre d’assaut DC avec des armes à feu en bateau: le gouvernement fédéral ⋆ .

Quelques heures avant que les républicains du Sénat ne tuent une commission indépendante chargée d’enquêter sur le siège du 6 janvier, les procureurs fédéraux ont divulgué des communications sur la façon dont Oath Keepers aurait comploté pour prendre d’assaut Washington, DC avec des armes à feu par bateau sur la rivière Potomac.

Ces discussions sont devenues publiques dans un dossier visant à maintenir les conditions strictes de mise en liberté provisoire du membre Oath Keepers. Thomas Caldwell, qui, selon les procureurs, a organisé un groupe de miliciens «en attente avec des armes à feu dans un hôtel de l’autre côté de la rivière». Dans le mémoire, les procureurs ont également allégué qu’un message du chef de la milice décrivait le «pire des cas» où l’ancien président Donald Trump “Nous appelle en tant que membre de la milice pour l’aider à l’intérieur de Washington.”

Tirant une ligne de l’un des vers immortels de Henry Wadsworth Longfellow, chef de file de la section de Floride du groupe extrémiste Kelly Meggs prétendument imaginé les membres de la milice comme l’équivalent moderne de leurs ancêtres coloniaux américains.

«1 si par terre», aurait écrit Meggs dans un message crypté sur la chaîne Signal du groupe, citant le poème de 1861 de Longfellow «Paul Revere’s Ride».

«Côté nord du Lincoln Memorial», a poursuivi le message de Meggs, selon le gouvernement. «2 si par voie maritime[,] Le coin du bassin ouest et de l’Ohio est un atterrissage de transport par eau !! »

Le complot présumé des Oath Keepers visant à transporter des armes lourdes à travers la rivière Potomac sur un bateau a déjà été rapporté par le New York Times en février, mais les procureurs ont d’abord fait de nouvelles preuves à l’appui de cette affirmation publique le jour où le parti républicain de Trump a bloqué le contrôle indépendant de l’attaque.

Selon le mémoire de huit pages du gouvernement, Caldwell, 65 ans, aurait répondu à l’appel de Meggs en demandant à un membre d’une autre milice de se procurer un bateau pour leur soi-disant «force de réaction rapide», ou QRF.

Le long message déclare:

Je ne peux pas croire que je viens de penser à ceci: combien de personnes dans la milice ou non (qui soutiennent toujours nos efforts pour sauver la République) ont un bateau sur une remorque qui pourrait gérer un passage à Potomac? Si quelqu’un se tenait à côté d’une rampe de quai (une près du Pentagone, c’est sûr), nous pourrions avoir notre équipe d’intervention rapide avec les armes lourdes debout, les charger rapidement et les transporter de l’autre côté de la rivière jusqu’à nos bras en attente. Je ne parle pas d’un bass boat. Quelqu’un qui serait intéressé à soutenir l’équipe de cette façon? J’achèterai le carburant. Plus ou moins traîner en sirotant un café et peut-être se balader un peu sur la rivière et faire semblant de pêcher, puis si tout s’est mis à chier, notre mec charge nos larmes ET Blue Ridge Militia pleure et les fait traverser. Mec! Si nous avions 2 bateaux, nous pourrions traverser et ne jamais conduire du tout à DC !!!! Ensuite, soyez pris en charge. Y a-t-il un moyen de passer le mot à des gens que vous connaissez et de voir si quelqu’un sauterait au milieu de cela pour vous aider. Moi aussi, je fais passer le mot. Génie si quelqu’un est prêt et n’a pas rangé son bateau pour l’hiver.