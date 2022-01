Thomas Christiansen signe à sa sortie de Leeds United

Photo par Alex Livesey/.

Le milieu de terrain de Leeds United Mateusz Klich est sur le point de quitter Elland Road, selon The Mirror.

Le rapport a affirmé que l’entraîneur-chef de Leeds, Marcelo Bielsa, ne voulait pas perdre Klich dans la fenêtre de transfert de janvier.

« Mateusz Klich, qui a vraiment eu du mal cette saison et qui aura 32 ans en juin, est sur le point de quitter Elland Road, mais Bielsa ne veut pas le perdre ni personne d’autre maintenant », indique le rapport dans The Mirror.

Il est peu probable que Mateusz Klich quitte Leeds maintenant

À notre avis, il est très peu probable que Leeds lâche Klich en milieu de saison.

Leeds a des problèmes de blessures et a de sérieuses difficultés à être relégué au championnat à la fin de la saison.

Il est vraiment difficile de voir Leeds sanctionner une sortie pour Klich dans la fenêtre de transfert de janvier.

Photo de PressFocus/MB Media/.

L’international polonais est sous contrat au club du West Yorkshire jusqu’à l’été 2024.

Donc, nous ne voyons aucune raison pour laquelle Leeds devrait vendre Klich, qui a rejoint les Blancs à l’été 2017 et était la première signature faite sous l’entraîneur-chef de l’époque, Thomas Christiansen.

Cependant, nous pensons qu’une sortie pourrait intervenir à l’été 2022.

Klich aura 32 ans en juin et Leeds pourrait penser qu’ils devraient le déplacer et signer un remplaçant plus jeune.

Le Leeds non. 43 a fait 10 départs et trois apparitions de remplacement en Premier League jusqu’à présent cette saison.

Klich a marqué un but et fourni une passe décisive lors de ces matchs.

