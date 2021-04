Thomas Coville pour le record du tour du monde en solitaire en moins de jours

22/04/2021

Suite à son retrait du Jules Verne en raison de la rupture du gouvernail tribord, Thomas Coville Ce n’est pas seulement un marin expérimenté. C’est l’un des Les navigateurs solitaires les plus réussis de tous les temps. Il a remarquablement terminé dans les courses au large les plus compétitives du monde, y compris le Mini Transat 6,50, les Solitaire du Figaro, la Coupe de l’amiral, la Coupe de l’America et la VendéeGlobe.

À l’heure actuelle, le capitaine du nouveau Sodebo Ultim ‘3, Thomas a eu une carrière battant des records et repoussant les limites.

En 2016, il a réalisé ce que l’on croyait impossible: faire le tour du monde seul en multicoque en moins de 50 jours. Imaginez naviguer sur six océans en sept semaines. Il a accompli cet exploit incroyable quelques mois après avoir battu le Record de traversée de l’Atlantique Nord à Sodebo Ultim». Encore une fois seul, accomplissant un nouvel exploit.

L’amour de Thomas pour la voile est né dans ses premières années sur la côte nord de la région française de Bretagne. De votre premier cours de voile à votre dernier tour du monde, Thomas a travaillé dur et persévéré pour atteindre ses nobles objectifs, et ses ambitions ont grandi avec ses capacités au fil du temps.

Pour Coville, il est très important de travailler avec les meilleurs, c’est pourquoi elle a conçu, développé et testé le Haut à smocks modulaire Ægir Ocean de Helly Hansen

Alors que les bateaux de course au large modernes continuent de développer des cabines plus protégées, les marins professionnels ont besoin d’une protection qui peut être adaptée à l’endroit où ils se trouvent sur le bateau. Pour Coville, les travaux de polissage se font dans la cabine abritée, mais une fois à l’extérieur, il peut affronter les embruns et des vents de cinquante nœuds. Ces conditions changeantes peuvent nécessiter trois couches séparées pour fonctionner dans une course de ces circonstances, une couche avec une longueur plus longue, une autre avec une longueur plus courte et une autre avec une capuche. Avec sa conception modulaire, le Haut à smocks modulaire Ægir Ocean les combine dans un seul équipement qui minimise la quantité de vêtements nécessaires sans compromettre la fonctionnalité, les performances et la protection, lorsque vous prévoyez de faire le tour du monde dans des conditions très difficiles, vous devez avoir les meilleurs «partenaires».