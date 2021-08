Thomas de Paradise cause des problèmes et Connor fait face à un chagrin

Thomas n’a pas encore réalisé son rêve de devenir Bachelor, mais au moins, il devient un fauteur de troubles sur Bachelor in Paradise.

Le mardi 24 août, le méchant de Katie ThurstonLa saison de The Bachelorette est apparue juste au moment où le pouvoir de la rose passait aux dames. En plus d’avoir des tensions préexistantes avec les hommes de sa saison, Thomas a choisi de retirer Serena, ce qui signifie que Épicerie Joe n’était soudain pas non plus son plus grand fan.

Avant le rendez-vous, Serena avait entendu parler de certains des drames précédents de Thomas, et même s’ils se sont embrassés, elle a clairement indiqué qu’elle ne cherchait pas à devenir sérieuse avec lui. Cependant, la date ne se terminerait pas sans déclencher un conflit supplémentaire, Thomas disant à Serena que son ennemi juré Tre est « émotionnellement pas fort ». Cela devrait bien se terminer.

De retour sur la plage, Thomas et ses anciennes co-stars de Bachelorette ont semblé enterrer la hache de guerre. Bien sûr, tout a changé une fois que Tre a eu vent des remarques de Thomas à son sujet, Tre déclarant que ce serait leur “dernière conversation” et que Thomas a tiré des “serpents de serpent”.