Thomas Doherty à la Fashion Week, Harry Styles, les fans de « Gossip Girl » – WWD

Vient d’abord l’émission télévisée à succès, puis viennent les invitations à la semaine de la mode – ce ne sont que les lois de la nature. Cette Fashion Week de New York a appartenu aux enfants du reboot de « Gossip Girl », qui ont été partout, des premiers rangs pour Thom Browne et Coach aux soirées pour Saks et Dior. Vendredi soir à Coach, vêtu d’un pantalon rouge délavé raccourci, d’un chemisier en dentelle et d’un collier de perles, le bad boy résident de la série (Chuck Bass de 2021) Thomas Doherty était présent, prenant part à l’action.

L’acteur écossais de 26 ans a déclaré qu’il s’agissait de sa première véritable semaine de la mode – il a fait “quelques défilés il y a quelques années”, mais c’est définitivement ses débuts.

«Ça a été amusant, ça a été vraiment cool. Tous les vêtements sont si malades », a-t-il déclaré. « Je suis vraiment fan de ces gants en cuir Moschino, ils étaient magnifiques. Mo-skee-non, c’est comme ça que tu le dis ? » (Oui).

« C’était génial de rencontrer tous ces designers et tous ces créatifs. Cela a été vraiment très agréable », a-t-il poursuivi. « La ville a définitivement pris vie. »

Le casting de “Gossip Girl” a été partout dans les observations de Deux Moi depuis la première de l’émission cet été, et Doherty a déclaré qu’il était définitivement reconnu de temps en temps lors de ses sorties.

« Le groupe démographique est, comme, les filles de 17 à 25 ans. Mais parfois, je reçois des petits amis qui se présentent et se disent ‘ma petite amie regarde la série’ », a-t-il déclaré.

Avec le renouvellement de la série pour une deuxième saison, il s’inspirera de la NYFW pour la garde-robe de son personnage Max.

« Honnêtement, j’ai l’impression que ce serait incroyable s’il pouvait porter beaucoup plus… Je ne sais pas quelle serait la terminologie, mais beaucoup plus de vêtements féminins. Et il y a eu de très belles pièces [this week] qui sont ambigus en termes de genre », a-t-il déclaré. “C’est pourquoi j’aime ce que je fais, vous pouvez jouer des personnages, porter ça et parler de cette façon, c’est vraiment génial.”

Sa tenue l’a peut-être trahie, mais son icône de style n’est autre que Harry Styles. “Lui et David Bowie, son look des années 80”, a déclaré Doherty. « Je pense que c’est amusant de s’habiller. Dans mon quotidien, je suis très discret, mais c’est une excellente occasion de porter de beaux vêtements.