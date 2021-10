Thomas Frank de Brentford flatté par les liens avec Manchester United – News 24

Le manager de Brentford, Thomas Frank, a admis être flatté des rumeurs le liant à Manchester United.

La forme de Brentford depuis sa promotion en Premier League a stupéfié le monde du football et a rendu le stock de Frank, qui était déjà élevé après leur avoir obtenu cette promotion, encore plus élevé.

Et il semblerait que le joueur de 47 ans ait l’intention de gérer un plus grand club, peut-être les Red Devils.

Dans une interview avec Bold.dk (via The Sun), Frank a déclaré : « Arsenal et United. N’était-ce pas ainsi ? Je pense avoir lu ça à un moment donné.

« C’est très gentil, mais une chose est des rumeurs, et l’autre est s’ils voulaient vraiment me contacter. Ensuite, nous devons partir de là.

« J’ai un contrat jusqu’en 2023. Je suis incroyablement heureux à Brentford. C’est un club qui compte beaucoup pour moi et où j’ai passé de très bons moments.

«J’aime travailler avec notre directeur du football, les propriétaires, les joueurs, le personnel et les fans.

« C’est le club qui doit venir à moi, mais maintenant il faut voir ce que l’avenir nous réserve. Je sais que nous avons un respect mutuel et de bonnes relations les uns avec les autres à ce sujet. »

C’est un appel audacieux de la part du Danois, dont la marque de football offensif a toutes les caractéristiques d’un manager typique de United.

Après un début de carrière peu propice à Brentford au cours duquel il n’a remporté qu’un de ses dix premiers matchs, il les a guidés vers deux play-offs consécutifs avant de remporter une promotion la saison dernière.

Brentford occupe désormais la septième place de la Premier League, à seulement deux points de United.

Compte tenu de son manque d’expérience préalable, Frank représenterait un énorme pari s’il devait être nommé le prochain manager de United. Cependant, si les abeilles continuent de bourdonner comme elles l’ont fait jusqu’à présent cette saison, cet appel téléphonique de Richard Arnold deviendra de plus en plus probable.