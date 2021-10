Thomas Frank déplore avoir concédé un ” but *** ” mais salue ” l’un des meilleurs gardiens de but de Premier League ” David Raya après que Brentford ait battu West Ham

Thomas Frank a affirmé que son équipe nouvellement promue de Brentford « viserait toujours la victoire » et a félicité David Raya comme l’un des meilleurs gardiens de but de la Premier League après une victoire 2-1 sur West Ham.

Brentford continue de divertir lors de sa première campagne en Premier League, battant déjà Arsenal et Wolves, tout en remportant un célèbre match nul 3-3 à domicile contre Liverpool.

.

Yoane Wissa était à nouveau le héros alors que Brentford a obtenu un autre résultat impressionnant

getty

Wissa a également marqué le but décisif lors du match nul contre Liverpool

Le buteur de l’égalisation tardive des Bees contre Liverpool, Yoane Wissa, a été le héros contre West Ham, écrasant le vainqueur du temps d’arrêt au London Stadium.

Frank a admis que son équipe avait eu de la chance de remporter le résultat, mais a clairement indiqué les intentions de son club, affirmant qu’ils viseraient toujours la victoire malgré leur retour en haut de l’échelle pour la première fois en 74 ans.

“Nous avons lutté massivement, je pensais que nous travaillions dur, [bodies] en ligne », a déclaré Frank.

«Parfois, vous en avez besoin quand c’est un match brouillon, alors bravo aux garçons, mais je veux que nous soyons meilleurs sur le ballon.

. – .

L’équipe de Thomas Frank vole en ce moment

“Nous avons en fait traversé la tempête et vous pensiez que d’accord maintenant que c’était réglé, puis nous avons concédé un joli but foutu sur coup de pied arrêté et après cela, vous avez dit OK [the game’s over], mais nous essayons toujours de viser la victoire.

Frank a également cherché à féliciter son gardien David Raya qui a effectué quatre arrêts pendant le match. L’Espagnol a rejoint Blackburn en 2019 et a immédiatement impressionné, suscitant l’intérêt d’Arsenal.

Mais Frank est ravi d’avoir conservé son numéro 1 et s’attend à ce qu’il soit bientôt considéré comme l’un des meilleurs stoppeurs de la ligue après un excellent départ.

“David Raya, je pense qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne soit reconnu pour ses performances jusqu’à présent en Premier League”, a déclaré Frank.

.

Raya a impressionné, remportant ses points secondaires avec d’énormes arrêts contre West Ham et Liverpool

“Je pense qu’il est définitivement l’un des meilleurs gardiens de but de la Premier League.”

Le Danois était également heureux du soutien de voyage, qui, selon lui, appréciera le vainqueur tardif plus que quiconque après leur gigantesque attente de 74 ans pour rejoindre l’élite.

“C’est fantastique pour eux, je suis tellement content, tous les fans vont adorer ce vainqueur tardif, mais je pense que nos fans l’apprécient un peu plus à cause de toutes les difficultés que le club a traversées”, a-t-il déclaré.

“Cela a été un long, long voyage pour entrer en Premier League et maintenant ils viennent de découvrir le rock and roll.”

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici