Thomas Frank met en garde contre un trait vital que Brentford doit montrer pour éviter de «gros ennuis»

Thomas Frank a rappelé à Brentford qu’ils ne peuvent pas se permettre de laisser tomber leurs standards une seule seconde en Premier League après avoir subi une défaite 4-1 contre Southampton.

Brentford a connu une première moitié décente de sa première saison en Premier League. Ils ont amassé 23 points respectables lors de leurs 19 premiers matches. Mais ils n’ont pas pu en ajouter plus à partir de leur 20e match.

En s’inclinant 4-1 contre Southampton, ils ont subi leur plus lourde défaite de la saison. Jan Bednarek a donné l’avantage aux Saints avant que Vitaly Janelt n’égalise. Cependant, Southampton s’est éloigné via un but contre son camp d’Alvaro Fernandez, suivi de frappes d’Armando Broja et de Che Adams.

Southampton a ensuite dépassé Brentford dans le tableau. Le patron des abeilles, Thomas Frank, a donc dû réfléchir à ce qui n’allait pas.

Bien qu’ils soient toujours dans une position confortable dans le tableau, Frank est conscient qu’ils doivent maintenir des normes plus élevées – en particulier défensivement – pour montrer qu’ils appartiennent à ce niveau.

Il a déclaré à BBC Sport : « C’est très clair. Fair-play à Southampton mais nous devons nous regarder nous-mêmes. Si nous ne jouons pas chaque seconde à chaque match de Premier League à 100%, nous aurons de gros problèmes et nous ne l’avons pas fait aujourd’hui.

« Nous sommes revenus dans le match mais nous avons encaissé un autre but sur coup de pied arrêté et nous devions faire mieux.

«Généralement très solide défensivement. Nous avons donné cinq occasions à l’extérieur et Southampton a marqué sur quatre d’entre eux.

« Les buts changent le rythme des matchs. Je pense qu’en première mi-temps, nous devons être bien meilleurs avec le ballon et faire plus attention au ballon. Nous ne l’avons pas fait.

«Nous avons très peu donné et aurions pu rester dans le match, mais en seconde période, nous étions trop ouverts.

«Chaque match que nous gagnons ou apprenons. Nous allons certainement apprendre beaucoup de ce jeu. Ce sera si difficile à regarder en arrière, mais c’est un rappel que nous devons être à 100% à chaque match ou nous serons punis. »

Le buteur fait écho à Thomas Frank avec un message motivant

Janelt, l’homme qui a temporairement rétabli la parité pour Brentford, pense également que Brentford a beaucoup à apprendre de cette défaite.

Cependant, le milieu de terrain ne se décourageait pas trop. Il a insisté sur le fait qu’ils peuvent marquer des points lors d’une série de matchs difficiles à venir. Des rencontres avec Liverpool, Manchester United et les Wolves attendent le reste du mois de janvier.

Janelt a déclaré : « Ce n’était pas notre meilleur match, mais nous devons attendre le prochain match avec impatience et garder la tête haute.

«Nous jouons chaque match avec l’intensité la plus élevée possible. Mais aujourd’hui, je ne sais pas ce qui s’est passé. Nous devons apprendre de cela et recommencer.

« Nous avons chaque semaine une chance d’obtenir trois points. Personne ne s’attendait à ce que nous obtenions trois points contre Aston Villa. Chaque semaine peut changer.

« La prochaine semaine et demie est difficile. Trois matchs difficiles mais nous devons tout donner comme toujours et, espérons-le, obtenir des points. »

