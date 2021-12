Thomas Frank réagit alors que Brentford achève la signature du gardien Jonas Lossl

Thomas Frank a réagi après que Brentford ait finalisé la signature de l’ancien gardien d’Everton Jonas Lossl.

Le Danois, qui a remporté une sélection en 2016, a rejoint Brentford en prêt du FC Midtjylland. Son déménagement initial durera six mois et les abeilles ont la possibilité de le rendre permanent pendant l’été.

Lossl deviendra officiellement un joueur de Brentford une fois la fenêtre de transfert rouverte le 1er janvier.

Il a été amené en raison de problèmes concernant les stoppeurs David Raya et Alvaro Fernandez.

Lossl a déjà joué pour Huddersfield Town en Premier League. Il figurait également dans les livres de Everton entre juillet 2019 et février, bien qu’il n’ait pas fait d’apparition.

Concernant le transfert, le manager Frank a déclaré : « Jonas est un très bon gardien qui apportera avec lui beaucoup d’expérience.

« Il a joué en Angleterre et en Premier League et nous le connaissons également pour son travail avec le FCM. Il correspond aux critères de ce que l’on veut chez un gardien avec ses pieds et dans sa surface de réparation.

« La chose la plus importante est qu’il ajoutera à l’expérience au sein de notre groupe de gardiens lors de notre première saison en Premier League. Nous avons David Raya blessé et Álvaro Fernandez a récemment raté un entraînement.

« Cela nous donne un gardien de but plus expérimenté à l’entraînement et aussi quelqu’un qui a joué des matchs de Premier League et qui sera habitué à cet environnement de match s’il commence un match pour nous. »

Reste à savoir si Lossl sera inscrit à temps pour affronter Aston Villa dimanche.

Frank parle de plus de signatures à Brentford

Concernant le potentiel de nouveaux arrivants, Frank a ajouté : « Historiquement, nous n’avons presque jamais fait grand-chose en janvier, depuis au moins les cinq dernières années, je suis ici. Je ne pense donc pas que ce sera une fenêtre de transfert chargée.

«Je ne veux pas seulement apporter des chiffres. Si nous voulons faire venir quelqu’un, il faut qu’il corresponde au poste que nous recherchons.

«Il doit correspondre au profil du personnage en termes d’être un bon gars qui veut travailler dur et faire partie de notre culture. Toutes ces choses doivent être cochées.

« Je dis alors ‘c’est fini’ et puis apparemment il y a aussi quelque chose à propos du prix et du salaire !

« L’une des raisons pour lesquelles nous avons une équipe est que lorsque nous avons des blessures, il y a des gens prêts à intervenir.

« Malheureusement, nous n’avons pas eu de chance avec les blessures, nous avons donc pu voir des gens intervenir – Charlie Goode et Mads Bech Sorensen à l’arrière central et Mads Roerslev et Dominic Thompson.

« Tous ont bien fait, nous sommes donc bien placés, mais nous sommes structurés et nous avons une stratégie claire.

« Pouvons-nous placer le bon joueur dans la bonne position avec le bon potentiel pour le bon prix ? Ensuite, nous le faisons, ce qui est parfois difficile.

