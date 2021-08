Thomas Frank revendique la double supériorité de Crystal Palace malgré le match nul

Thomas Frank a affirmé que son équipe de Brentford et ses fans ont surpassé Crystal Palace sur et en dehors du terrain dans leur derby londonien sans but.

Les abeilles ont fait le court trajet à travers la capitale pour affronter leurs voisines samedi après-midi. Ils ont survécu à une frayeur précoce lorsque Palace a frappé le poteau par Conor Gallagher, mais a continué à enregistrer plus de tirs et plus de tentatives cadrées tout au long des 90 minutes.

Leur meilleure opportunité était celle qui n’a pas atteint la cible, cependant. L’ailier Bryan Mbeumo a frappé le haut de la barre transversale d’un coup franc.

Le manager danois Frank a estimé que son équipe était supérieure aux Eagles. Et bien qu’il s’agisse de l’équipe à l’extérieur se rendant à domicile qui a vu revenir une foule à pleine capacité, il pense également que leur soutien a également été meilleur.

“C’était une atmosphère intense”, a-t-il déclaré à Match of the Day. «Je pense que les fans de Crystal Palace étaient bons, et nos fans étaient meilleurs et nous ont soutenus tout au long du match.

«Je pense que nous l’avons légèrement dépassé pour être la meilleure équipe. Nous n’avons donné qu’une grande chance à Gallagher.

«Nous avons gagné le ballon à plusieurs reprises dans de bonnes zones, mais nous n’avions pas la qualité pour mettre ensemble une bonne chance de contre-attaque.

«Nous avons terminé la première mi-temps en tête, ce qui m’a plu à bien des égards. Nous avons besoin d’un peu plus de confiance et de sang-froid. Mais je pense que c’est positif que nous ayons un autre niveau à tirer de ce match.

« Je veux toujours le maximum. Je pense que la victoire était là à prendre. Mais c’est un bon point.

«C’est bien d’avoir une autre feuille blanche bien sûr. Mais je pense que je dois dormir dessus car il y a une légère déception que nous n’ayons pas remporté la victoire.

Frank a nommé un onze de départ inchangé à celui qu’il a présenté pour son premier match de Premier League contre Arsenal.

Cela n’a pas été une surprise, ses joueurs ayant effectué un changement massif pour obtenir une grande victoire 2-0 contre les Gunners.

L’attaquant vedette Ivan Toney était encore une fois une poignée et s’est approché avec deux têtes de corners.

Toney vital pour Brentford

Sur le frontman, Frank a déclaré avant le début de la saison : « Ivan Toney avait un objectif – c’était d’aller en Premier League avec nous et il a atteint son objectif.

“Maintenant, nous voulons attaquer la Premier League ensemble. J’ai une grande confiance en Ivan, à 100%.

“Il a également toutes les capacités pour marquer des buts en Premier League, avec une mentalité de haut niveau et une grande confiance en lui-même, ce qu’il faut avoir en tant que joueur offensif.”

Bien qu’il n’ait pas marqué lors des deux premiers matchs, il a aidé son équipe à marquer quatre points. C’est sans aucun doute plus que ce que les fans auraient imaginé.

