Thomas Gravesen est devenu le roi du poker à Las Vegas après que Pelé ait assisté à ses débuts au Real Madrid, il a combattu Robinho et a tiré des feux d’artifice sur Wayne Rooney dans une carrière folle

Lorsque votre surnom est Mad Dog, il est juste de dire que vous avez probablement une certaine réputation. La légende danoise Thomas Gravesen est à la hauteur de la sienne.

L’ancien milieu de terrain d’Everton, du Celtic et du Real Madrid était comme une grenade dans les vestiaires partout où il allait, et sa vie après le football fait de lui une figure étrangement énigmatique maintenant.

Les anciens coéquipiers ont du mal à décrire Gravesen mais ont adoré ses singeries folles

Commençons par les écrous et les boulons de celui-ci. Nuts étant le mot clé – Gravesen n’était tout simplement pas comme les autres joueurs.

Tout d’abord, jetez par la fenêtre tout ce que vous pensiez savoir. Le Danois était meilleur que vous ne vous en souvenez, juste parfois peu disposé à suivre des instructions tactiques précises, en particulier au Celtic.

Il suffit de regarder ses moments forts contre Barcelone en avril 2005, au Bernabeu – une victoire 4-2 pour Los Blancos et il est devant les quatre derniers dans un losange au milieu de terrain.

Gravesen a des moments téméraires, des mouvements maladroits et légèrement disgracieux, mais ceux-ci vont apparaître lorsque vous partagerez le terrain avec Zinedine Zidane, David Beckham, Raul et Ronaldo, et jouerez face à Xavi et Andres Iniesta.

Gravesen n’était pas en reste et a réussi à priver le légendaire Ronaldinho de la possession

Il vole le ballon à Ronaldinho à plusieurs reprises, intimide un jeune Iniesta du ballon, fait des passes en dehors de la botte et des commutateurs rapides, tout en se combinant de manière experte avec Zidane dans certaines situations difficiles. Pas mal du tout.

Mais cet air de taureau dans un magasin de porcelaine lui a vraiment valu une réputation.

Lors d’un derby de Madrid en mars 2006, Gravesen a fait une autre démonstration solide, mais une dispute folle avec Fernando Torres a éclaté après une barge hors du ballon, tandis que Pablo Ibanez a tenté de se venger en le frappant dans la poitrine à un coin.

. – .

Torres a joué avec le mauvais homme dans un derby fougueux de Madrid en 2006

Il s’est battu avec Robinho lors d’une séance d’entraînement et son coéquipier Julio Baptista a déclaré à Cadena SER : « C’était drôle. Imaginez Gravesen, qui était un peu fou, courant sur Robinho et grommelant de colère.

« Il lui a donné un coup de pied, puis un autre. Robinho s’est arrêté, l’a regardé et l’a poussé dans la poitrine, puis ça a démarré. Gravesen voulait le tuer.

“Ils ont été séparés mais Robinho est retourné dans les vestiaires et Gravesen m’a regardé et a dit:” Je vais le tuer. “”

Lors d’une autre séance d’entraînement, il s’est battu avec Ronaldo et a accidentellement cassé une de ses dents.

Oh, et lors de ses débuts au Real Madrid contre le Real Saragosse, nul autre que Pelé était présent et a donné le coup d’envoi du match.

. – .

Gravesen aimait rire à l’entraînement

Les combats verraient ses chemins se croiser avec un autre non-conformiste sportif – Mike Tyson.

Lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Islande en 2001, Gravesen a connu l’un de ses meilleurs matchs à vie, marquant deux fois. L’un était une puce habile, l’autre un effort à longue portée dans une victoire 6-0, et la légende de la boxe était dans les gradins.

Au Danemark pour affronter Brian Nielsen, Tyson était amoureux du milieu de terrain, qui s’est également retrouvé dans une ou deux bagarres, et a demandé sa chemise avant de la porter à sa pesée, et tout au long de son séjour dans le pays.

“Je ne sais pas s’il l’a toujours – j’espère qu’il l’a, sinon”, a-t-il plaisanté à FourFourTwo.

. – .

Gravesen célèbre un de ses buts contre l’Islande de manière sauvage

Maintenant, que disions-nous d’une grenade dans le vestiaire ? Eh bien, on devrait peut-être dire un feu d’artifice.

L’ancien coéquipier James McFadden l’a décrit comme un “hyper” et un “cauchemar” dans les scénarios de groupe, amenant une fois un pistolet de paintball dans l’entraînement et tirant sur les gens.

“Il a apporté des feux d’artifice en une journée”, a déclaré l’ancien international écossais à Open Goal. « Le kiné était le gars le plus en forme de tout le club. Il avait 50 ans, avait l’habitude de jouer, mais si vous étiez blessé, il courait avec vous, alors quand vous couriez, il se reposait et quand il courait, vous vous reposiez… Alors il était en train de courir et Tommy a cette grosse fusée et lui a tiré dessus, tiré la fusée sur lui.

Ce n’était pas le seul incident avec des feux d’artifice non plus avec David Moyes révélant que Gravesen et le prodige d’Everton Wayne Rooney se sont affrontés.

. – .

Gravesen était coéquipier avec Rooney à Everton puis l’a affronté en Ligue des champions au Celtic

Il a déclaré à Open Goal: “Ils étaient dans le gymnase, à Bellefield, il faisait peut-être à cette époque 60 mètres de long et je pense que c’était lui et Wayne et ils se tenaient le feu d’artifice à une extrémité du gymnase et ils étaient tirer le feu d’artifice.

“En fait, nous avions un gars qui venait, à Liverpool comme vous pouvez l’imaginer, qui nous vendait n’importe quoi et il avait de grosses roquettes, épaisses et longues, beaucoup de poudre à canon et, vous savez, ils tenaient une extrémité et tiraient eux les uns contre les autres.

« Je suis le manager, je suis celui qui est censé dire ‘arrête ça, veux-tu !’ Mais ils l’avaient déjà fait.

Même s’il avait son côté sauvage, c’était un gars bien et adorable, mais au Real, le manager Fabio Capello l’a qualifié de “particulier”, une affirmation que McFadden et d’autres peuvent facilement défendre.

. – .

Gravesen a commencé sa carrière à Vejle Boldklub avant de rejoindre les géants allemands Hambourg pour un séjour de trois saisons en 1997

. – .

Gravesen a déménagé à Everton en 2000 et était tout à fait le personnage – personne ne pouvait lui reprocher de déménager au Real Madrid

On dit qu’il n’avait pas de factures à part son téléphone et qu’il souhaitait toujours économiser de l’argent, tandis qu’Alan Stubbs a révélé qu’il échangerait entre une Nissan Micra et une Porsche Turbo lors de son entraînement.

Les vacances d’été ont été passées dans le sous-sol de sa mère à jouer à des jeux vidéo, selon ses coéquipiers du Celtic.

L’ancien capitaine d’Everton, David Weir, se souvient que Gravesen avait même eu du mal à quitter le club pour le Real, lorsqu’il les a rejoints pour un transfert de 2,5 millions de livres sterling en janvier 2005.

“Le Real Madrid l’avait signé”, se souvient-il. « Tommy est à la cantine et il ne voulait pas y aller. Le Real Madrid avait envoyé ce jet privé… et on pouvait dire qu’il ne voulait tout simplement pas y aller.

À la fin de sa carrière au Celtic, lors d’un derby Old Firm, Gravesen a passé la première mi-temps à demander à l’as des Rangers Barry Ferguson s’il connaissait de bons restaurants à Glasgow.

. – .

Gravesen s’est aligné aux côtés de certains des meilleurs au monde et montre un côté humble lorsqu’il plaisante en disant qu’il était «là où il appartenait»

Avant de retourner au Danemark ces dernières années, Gravesen, après avoir pris sa retraite en 2009 à l’âge de 32 ans, vivait ses jours à Las Vegas, jouant au poker avec de grosses sommes d’argent.

Des rumeurs ont circulé sur la façon dont il est arrivé là-bas, dans un quartier exclusif de la ville où Nicolas Cage et Andre Agassi étaient ses voisins – mais il a gardé ses cartes près de sa poitrine à ce sujet.

Sa raison de retourner dans son pays natal pour travailler comme expert ? “Le football me manquait”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était aussi fou que les gens le pensaient, Gravesen a déclaré à Sky Sports: “Non, aucune chance. Je ne l’étais pas. Je l’ai tellement aimé et la passion que j’ai pour le football s’est manifestée et cela, pour moi, est l’une des choses principales pour moi. J’étais juste un garçon heureux.

