Thomas Heurtel, une autre star de l’équipe du Real Madrid

in

Il semble que l’histoire de Real Madrid basket avec lui FC Barcelona Ce n’est pas encore terminé malgré le fait qu’un transfert entre les deux plus grands rivaux du basket espagnol a déjà été confirmé. Compte tenu des informations qui confirment que Adam Hanga Il sera un nouveau joueur merengue pour les prochaines saisons, la dernière chose qui est devenue officielle est que le Hongrois ne sera pas le seul à défendre les couleurs de l’équipe madrilène après être passé par les Palaos à domicile.

Au détriment d’Adam Hanga devenant un nouveau joueur sur la liste de Pablo Laso, celui qui est déjà confirmé et a signé son nouveau contrat avec l’entité WiZink Center est Thomas heurtel. Une histoire qui prenait de l’ampleur depuis le début de cette année et qui est déjà devenue une réalité plus qu’intéressante pour cette année prochaine.

Une escorte de luxe

Lorsque la pagaille entre Thomas Heurtel et le FC Barcelone a éclaté, la libération du joueur et sa signature pour le Real Madrid ont été négociées, mais les entraves placées par son club d’origine ont fini par empêcher le transfert du Français, qui s’est retrouvé à l’ASVEL Lyon lors de cette fois, deuxième étape de la saison.

Désormais, Thomas Heurtel est déjà un joueur du Real Madrid et l’ensemble de la capitale espagnole augmente ses performances offensives d’une manière étonnamment puissante.

Avec la présence du Français qui sera aux Jeux Olympiques pour défendre les intérêts de son équipe nationale, Pablo Laso aura un 1-2 qui, en plus d’être un excellent directeur de jeu, est un meilleur buteur qui peut marquer des points de n’importe quel emplacement à l’étage. .

Joueur très complémentaire avec d’autres extérieurs, pouvant former des combos de base qui ont de nombreuses compétences à exploiter à partir de la position de 1 de l’équipe. Il pleut moins dans le Real Madrid après les départs de joueurs aussi importants tout au long de la saison.