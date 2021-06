Thomas Markle accuse Oprah Winfrey d’avoir “exploité” le prince Harry et Meghan Markle | Royale | Nouvelles

Thomas Markle, l’ex-père de Meghan Markle, a lancé une série d’attaques contre Oprah Winfrey. En s’exprimant sur 60 minutes en Australie, il a fait valoir que Meghan et Harry étaient exploités. Il a affirmé que les notes d’Oprah avaient augmenté et qu’elle faisait pression pour que le duc et la duchesse de Sussex en disent plus qu’ils ne le voudraient.

L’animateur de 60 minutes, M. Tom Steinfort, a déclaré: “Pensez-vous qu’Oprah Winfrey exploite Harry et Meghan?”

M. Markle a répondu: “Oui, je ne sais pas si je vais être poursuivi pour cela.

“Ce n’est que mon opinion, il me semble juste qu’elle pousse juste pour en tirer de plus en plus.

“Le stock d’Apple augmente, son émission augmente.

“Avoir quelqu’un à nu dans quatre ou cinq émissions différentes devant 50,60 millions de personnes, même le Dr Phil ne ferait pas ça.

L’animateur a ensuite demandé quelle part de l’émission Apple TV +, The Me You Can’t See, M. Markle avait regardée et ce qu’il en pensait.

Il a répondu: “Je pense que c’est un montage.

“Je pense qu’Oprah se tape dans le dos et gagne beaucoup d’argent avec ça.

“Ses émissions ont augmenté de 25%, donc évidemment, il y a de l’argent, beaucoup.

“Je suis sûr qu’elle donne de l’argent à Harry et Meghan, mais je ne pense pas que cela compense ce qu’ils font.”

M. Markle a réitéré sa méfiance envers les intentions d’Oprah en parlant au couple.

“Je pense qu’Oprah Winfrey joue Harry et Meghan.

Il a déclaré: “Je pense qu’elle les utilise pour construire son réseau et construire ses nouveaux spectacles.

“Je pense qu’elle profite d’un homme très affaibli.

“Elle lui fait dire des choses que vous ne devriez tout simplement pas dire à la télévision.”