Thomas Markle remet à la main une lettre à Oprah Winfrey demandant une interview à la bombe | Royal | Nouvelles

Le père séparé de Meghan a écrit une lettre manuscrite à l’émission de discussion américaine et l’a livrée à son domicile en Californie, selon des rapports.

Des images ont émergé de l’homme de 76 ans remettant un mot à ce qui semble être un garde de sécurité devant le manoir d’Oprah à Los Angeles.

On le voit portant un masque facial, une chemise, un sweat à capuche et un pantalon chino, alors qu’il effectuait un voyage de plus de 2000 kilomètres de chez lui au Mexique.

Une source a déclaré au Sun: «Thomas a remis une lettre à Oprah lui demandant de le contacter afin qu’il puisse raconter sa version de l’histoire.

«Ce n’était pas une note pour Meghan et Harry, c’était pour Oprah.

«Thomas a regardé l’interview qu’elle a faite avec eux et estime qu’il mérite d’avoir son mot à dire.»

Ceci est une nouvelle en développement, plus à suivre.