Thomas Markle reproche à Harry et Meghan de “ne montrer aucune compassion” envers la reine | Royale | Nouvelles

Le père de 76 ans de la duchesse de Sussex a accusé le couple de toujours demander de la compassion mais de ne pas pratiquer ce qu’ils prêchent. Thomas Markle a affirmé qu’ils ne répondaient pas avec compassion à la famille royale. Il a dit : « Ils parlent de compassion mais il n’y a pas de compassion pour moi.

“Il n’y a aucune compassion pour ma famille et aucune compassion pour la famille royale.”

L’ancien directeur de l’éclairage hollywoodien a également ajouté qu’il serait “très déçu” s’il ne parvenait pas à tenir sa nouvelle petite-fille.

Meghan a donné naissance à sa fille Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor le vendredi 4 juin.

M. Markle a déclaré qu’il avait “fait une erreur stupide” pour laquelle il “ne sera jamais pardonné” lorsqu’il a publié une lettre privée que sa fille lui a écrite.

S’adressant à la presse, M. Markle a affirmé que sa fille était “froide” et le “traitait pire qu’un meurtrier à la hache”.

Meghan n’aurait pas parlé à son père depuis des années.

On prétend qu’elle l’a coupé malgré ses nombreuses tentatives pour prendre contact.

M. Markle n’a jamais rencontré son gendre, le prince Harry, son petit-fils Archie, et a déclaré dans une interview à l’émission australienne 60 Minutes qu’il n’avait appris la naissance du bébé Lilibet qu’après leur annonce officielle.

“Elle lui fait dire des choses que vous ne devriez tout simplement pas dire à la télévision.”

Il a ajouté: “Je veux dire qu’elle pourrait être en désaccord avec cela et elle pourrait même me poursuivre, je m’en fiche.

« En fin de compte, pour moi, il semble qu’elle travaille Harry.

Se référant au manque actuel de communication entre lui et sa fille, M. Markle a déclaré qu’il n’était pas “amer”.

Bien qu’il ait dit qu’il était « confus ».

Il a ajouté : « Je veux une réponse. Si j’avais fait quelque chose de terriblement mal, ce serait bien mais je ne l’ai pas fait.

“Je veux juste une réponse. Je ne connais personne qui soit aussi froid pour faire ça, et maintenant Meghan me le fait et Harry le fait à son père.

“C’est une chose froide à faire et c’est encore plus froid de le faire à la reine, qui a 90 ans.

“C’est une chose froide à faire.”