Thomas Meunier se souvient de sa première interaction tendue avec Florentino Perez

L’ancien arrière du PSG et actuel du Borussia Dortmund Thomas Meunier a récemment été interviewé où il a rappelé sa première rencontre avec le président du club du Real Madrid Florentino Perez après la blessure d’Eden Hazard lors d’un match de phase de groupes de la Ligue des champions 2020.

« Après le match, je suis dans la salle et je vois Florentino Perez, a expliqué Meunier. « Je lui serre la main et dis ‘Ravi de vous rencontrer.’

« Et puis il répond en français : ‘Ravi de vous rencontrer ? Vous rendez-vous compte que vous avez blessé Eden Hazard ? Et vous me dites : ‘Ravi de vous rencontrer ?!’”

« J’ai dit : ‘J’ai blessé Eden Hazard ? C’est donc ma faute s’il s’est blessé là-bas ? Il a dit : ‘Oui, oui, c’est de ta faute !’ J’ai dit : ‘C’est un duel comme les autres’… Je ne m’attendais pas à ce qu’il parle français, je ne savais pas. Et il est toujours le président de Madrid, tu vois ?

Il n’est certainement pas probable que Meunier ait l’intention de blesser Hazard au cours du match, car les deux sont tous deux coéquipiers pour la Belgique. Meunier s’est excusé après le match et c’était l’une des nombreuses blessures dont Hazard a été victime au cours de la saison 2020-21.

Le duo jouera bientôt du même côté du terrain lorsque leur match de la phase de groupes de l’EURO 2021 contre la Russie débutera à Saint-Pétersbourg ce week-end.