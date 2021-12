Thomas Muller attend toujours mieux du Bayern Munich collectivement

Le Bayern Munich est en tête du classement de la Bundesliga avec six points d’avance sur le Borussia Dortmund, deuxième, avec une différence de buts de 36, soit 20 buts de mieux que ses rivaux acharnés. Les Bavarois ont également traversé les phases de groupes de la Ligue des champions, remportant chaque match en route pour se qualifier pour les huitièmes de finale, où ils affronteront le RB Salzbourg. Sans une défaite choc contre le Borussia Mönchengladbach dans le DFB-Pokal et des défaites ratées contre Augsbourg et l’Eintracht Frankfurt, Julian Nagelsmann aurait eu un début de vie parfait en tant que manager du Bayern.

Malgré la première moitié de saison positive du Bayern Munich, il a encore montré une partie de sa faiblesse, notamment en défense. Thomas Muller a récemment expliqué comment il s’attend toujours à mieux de son côté et comment il y a un certain nombre de choses sur lesquelles ils peuvent s’améliorer, collectivement. « Nous sommes en bonne position, cela ne fait aucun doute. Néanmoins, j’ai parfois encore le sentiment qu’en tant qu’équipe et moi aussi personnellement, nous pouvons faire un peu mieux », a déclaré Raumdeuter à Magenta TV (via Az). Individuellement, il est en tête du classement des passes décisives de la Bundesliga avec 12 à son actif et a également marqué 4 buts en championnat jusqu’à présent. Il connaît encore une autre saison très productive, mais il pense toujours que cela peut être mieux.

« La norme doit être à nouveau plus élevée », a-t-il déclaré. Poursuivant, il a exprimé son opinion selon laquelle le Bayern «laissait également beaucoup à désirer. Tant offensivement que défensivement. » Il a continué; « Je pense qu’il y a encore plus à faire. J’hésite encore – ne soyez pas si strict. Mais d’un autre côté : la réclamation doit être encore une fois supérieure.

Défensivement, le Bayern a déjà gardé cinq feuilles blanches en Bundesliga et huit dans toutes les compétitions, mais la plupart des buts qu’ils concèdent sont évitables, dont beaucoup proviennent de contre-attaques de l’opposition. À l’autre bout, le Bayern a pris plus de tirs que toute autre équipe de Bundesliga et a marqué le plus de buts, mais aurait pu marquer plus de 52 buts avec plus de compétence devant le but.

Comme Muller, le numéro 25 du Bayern a déclaré que Nagelsmann est exactement le même dans le sens où il est toujours exigeant et attend plus de ses joueurs. C’est « une personne qui cherche avant tout à réussir et qui fait aussi quelque chose pour cela. Et en conséquence ne s’installe pas. Et, bien sûr, il possède également les compétences dont vous avez besoin en tant qu’entraîneur », selon l’évaluation de Muller. Il a poursuivi en disant que Nagelsmann a la capacité innée « d’analyser ses adversaires, de préparer sa propre équipe en conséquence », ajoutant : « c’est une bonne personne, il peut bien s’occuper de nous. C’est pourquoi cela fonctionne assez bien jusqu’à présent. Mais même là – et cela va de pair – il y a encore place à amélioration. Je pense que ce sont des débuts très réussis pour les premiers mois.

