Thomas Muller commente l’atmosphère positive sous Hansi Flick après que l’Allemagne bat le Liechtenstein 9-0

Bien qu’essentiellement juste un match amical glorifié, l’Allemagne a martelé le Liechtenstein lors de son avant-dernier match de qualification pour la Coupe du monde 9-0 à Wolfsburg, après avoir officiellement obtenu le billet d’avion pour Qatar 2022 lors de la dernière pause internationale. Les buts d’Ilkay Gundogan, Marco Reus, Ridle Baku, les doublés de Leroy Sane et Thomas Muller, et les buts contre son camp des Liechtensteinois Daniel Kaufmann et Maximilian Goppel ont complété le parcours dans ce qui était bel et bien une affaire de trafic à sens unique après le carton rouge de Jens Hofer à la 9e minute.

Hansi Flick a été contraint d’appeler plusieurs joueurs après que le test de coronavirus positif de Niklas Sule a forcé une poignée d’autres joueurs à entrer en quarantaine obligatoire, mais c’est toujours la paire Bayern Munich de Muller et Sane qui a volé la vedette à Wolfsburg. Pour ce que ça vaut, il est difficile de choisir un joueur allemand qui n’a pas eu, au moins, une solide performance, mais la paire de milieux de terrain du Bayern a pu se mettre sur la feuille de match plus que quiconque et c’était même son coéquipier Leon Goretzka qui avait remporté le penalty que Gundogan a converti et a aidé le premier but de Sane.

Depuis que Flick a pris en charge Die Mannschaft, il a maintenant remporté les six qualifications, avec un taux de victoire de 100%, mais ils n’ont pas eu les adversaires les plus difficiles. S’exprimant après la grande victoire contre le Liechtenstein, Muller a expliqué à quel point l’enthousiasme au sein de l’équipe sous Flick a été très élevé malgré le fait qu’ils n’aient pas encore affronté d’adversaires de haut calibre. « Il faut toujours relativiser un peu les choses, car nous n’avons pas eu d’adversaires extrêmement difficiles. Mais nous sommes là. Il y a une super ambiance dans les matchs à domicile. Nous avons toujours voulu le prochain objectif. Vous pouvez parler d’une soirée harmonieuse. Que nous aurons plus d’opportunités après le carton rouge du Liechtenstein était également clair », a-t-il expliqué (tz).

L’ancien sélectionneur allemand Joachim Low était également présent pour les qualifications à la Volkswagen Arena, ce qui, selon Muller, était une belle occasion de le voir. De toute évidence, il y a beaucoup de frictions perçues entre Low et Muller étant donné ce qui s’est passé en 2019 avec la décision de Low de retirer Muller, Mats Hummels et Jerome Boateng de l’équipe nationale, mais c’est de l’eau sous le pont. Cela a toujours été le plus grand respect pour Low du point de vue de Muller et le sentiment est réciproque. « C’est toujours agréable. J’espère que nous nous reverrons plus tard. Avec tous les succès sportifs, il s’agit toujours de ces moments personnels. Ils ne sont pas toujours colorés, vous avez aussi beaucoup de frictions. Mais les conversations à table et tout ce qui les entoure sont ce que vous emportez avec vous. Jogi Löw est un gars de haut niveau », a déclaré Muller.

Photo de MARKUS GILLIAR/GES-Sportfoto/. via .