Thomas Muller crédite Mayence d’avoir rendu la vie difficile au Bayern Munich lors de sa victoire 2-1

Le Bayern Munich a fait un travail incroyablement dur, mais a finalement remporté une victoire 2-1 sur Mayence à l’Allianz Arena, maintenant sa place au sommet du classement de la Bundesliga. Il a fallu un retour en deuxième mi-temps avec des buts de Kingsley Coman (53e) et Jamal Musiala (74e) pour assurer les trois points essentiels à l’équipe de Julian Nagelsmann alors que le hinrunde touche à sa fin.

La paire de buts en deuxième mi-temps a annulé la tête de Karim Onisiwo à la 21e minute, après que Jonathan Burkhardt ait bien fait de conserver le ballon dans la surface et de trouver son coéquipier au deuxième poteau. Le Bayern a eu ses chances dans les deux mi-temps, et Alphonso Davies a forcé Robin Zentner à faire un arrêt décent à la 10e minute, mais le Bayern a commencé à progresser dans le match en seconde période, lorsque la différence ultime a été faite.

C’était une pièce de collection rare d’un match de Bundesliga pour le Bayern. Robert Lewandowski n’était pas sur la feuille de match et Thomas Muller n’a enregistré aucune passe décisive, mais le duo était toujours très actif et impliqué. Pour de grandes portions, Mayence a bien fait de garder l’attaque du Bayern silencieuse, mais ils ont inévitablement concédé 8 tirs cadrés alors qu’ils commençaient à se fatiguer en seconde période.

S’exprimant après le match, Muller a attribué à Mayence beaucoup de crédit pour la difficulté avec laquelle ils ont rendu la vie du Bayern pendant la majeure partie du match. « Nous avons obtenu trois points très importants aujourd’hui. Mayence nous a rendu la tâche difficile. Ils ont réagi très rapidement et étaient bien préparés. De tels jeux arrivent. Finalement, nous avons réussi à remporter la victoire. Mayence est une équipe qui n’est pas qualifiée de « dégoûtante à jouer » pour rien. C’est pourquoi nous entamons le week-end avec bonheur », a-t-il déclaré (tz).

En raison du resserrement des restrictions sur les coronavirus en Bavière, le Bayern a remporté la victoire sur Mayence devant une Allianz Arena vide. Aussi malheureux que cela puisse être, la présence vocale de Muller sur le terrain était une fois de plus aussi perceptible que la saison dernière, ce que Nagelsmann a souligné dans son compte rendu d’après-match à la presse.

Muller a également joué une main indirecte dans l’égalisation de Coman. Corentin Tolisso a joué un ballon sublime à son compatriote français, mais la course de Muller dans la zone centrale de la surface de Mayence a attiré l’attention d’Aarón Caricol, Moussa Niakhaté et Alexander Hack, avec Sane en train de foncer sur le flanc gauche. Lorsque Muller s’est déplacé au centre alors que le ballon passait par-dessus, Caricol et Niakhaté se sont déplacés vers lui, provoquant une légère hésitation de Caricol à sortir pour fermer Coman. Lorsqu’il arriva à Coman, il était trop tard.

Bien que Muller n’ait pas fait la différence aujourd’hui, les petites nuances comme son implication indirecte dans le but de Coman avec sa reconnaissance spatiale émulent le type de grain et l’attention aux détails nécessaires pour obtenir des résultats dans des matchs difficiles. Pour de grandes portions, Mayence donnait l’impression que la journée au bureau du Bayern allait être frustrante, mais certains petits détails, combinés aux remplacements tactiques de Nagelsmann, faisaient la différence entre un et trois points.