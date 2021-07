Thomas Müller, critique des décisions tactiques de Löw

in

07/07/2021 à 16h46 CEST

Alberto Teruel

L’élimination du Championnat d’Europe en huitièmes de finale est tombée comme une cruche d’eau froide sur l’Allemagne. Après une performance décevante lors de la Coupe du monde 2018, la Mannschaft s’est inclinée face à l’Angleterre (2-0). Malgré leur belle performance contre le Portugal lors de la deuxième journée de la phase de groupes (2-4), l’équipe dirigée par Joachim Löw n’a pas réussi à chasser les fantômes du passé, et les critiques après l’élimination ne se sont pas fait attendre.

Thomas Müller, attaquant vétéran de l’équipe nationale allemande, n’a pas brillé lors du Championnat d’Europe. Il a même raté une occasion de marquer évidente qui aurait pu changer radicalement le match contre l’Angleterre.. Cela ne l’a cependant pas empêché de critiquer son entraîneur dans des déclarations recueillies par la newsletter mensuelle du Bayern Munich.

L’attaquant bavarois s’est montré très mécontent de la tactique utilisée par ce qui avait été jusqu’à présent son entraîneur en équipe nationale, marqué par un caractère défensif évident. “Nous avons échoué. Nous consacrons l’essentiel de nos efforts au travail défensif et à l’attente de l’adversaire, et finalement on n’a pas réussi à marquer un but”.

Le match entre l’Allemagne et l’Angleterre a été marqué par la prudence, et par conséquent, le tableau d’affichage a été ouvert avec 15 minutes à jouer. “Les deux équipes se sont neutralisées avec des défenses à cinq. Dans ces types de matchs, la première équipe à marquer est généralement celle qui gagne.“.

Malgré la déception après l’élimination du Championnat d’Europe, Müller a voulu regarder vers l’avenir avec un certain optimisme, même s’il reconnaît qu’il faudra ramer à contre-courant pour renverser cette mauvaise dynamique. “Nous avons de grands joueurs, mais il y a encore beaucoup de travail à faire« L’équipe allemande affrontera ses prochains engagements avec deux grandes nouveautés : Hansi Flick, qui remplace Löw sur le banc, et la démission de Toni Kroos, qui a annoncé sa retraite du football international.