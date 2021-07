Thomas Muller critique la tactique de l’Allemagne à la suite de l’élimination de l’Euro

in

Cela fait une semaine que l’Allemagne a été éliminée aux mains de l’Angleterre à l’Euro, et l’heure de la rétrospection est pleinement engagée. L’un des joueurs les plus dévastés par le match à Wembley était Thomas Muller, du Bayern Munich, qui a raté une chance critique alors que le match était encore en équilibre à 1-0. L’importance de l’échec ne peut pas être sous-estimée, car un but à cette jonction aurait pu changer l’ensemble du jeu.

Muller a pris sa juste part de la chaleur des fans sur son rôle dans l’élimination de l’Allemagne, s’excusant même auprès de ceux qui comptaient sur lui pour terminer ces chances cruciales. Cependant, il a son propre point de vue sur les raisons de l’élimination de l’Allemagne, comme indiqué ci-dessous :

Dans seinem Newsletter kritisiert @esmuellert_ die Taktik von #Löw bei der #EURO2020: “Mit unserer Bestrebung, durch eine eher abwartende, kompakte Defensivstrategie ohne Gegentor zu bleiben, sind wir de facto gescheitert.” Für Müller ist #GER “ausgeschieden verdoyants”. #FCBayern – Maximilian Koch (@Koch_AZ) 5 juillet 2021

Dans sa newsletter, Thomas Muller critique la tactique de Joachim Löw à l’EURO2020 : « Avec nos efforts pour rester sans encaisser de but grâce à une stratégie défensive plutôt attentiste et compacte, nous avons de facto échoué. Pour Müller, l’Allemagne « méritait d’être éliminée ».

Bien sûr, cela semble un peu creux d’entendre cela de Muller après l’occasion qu’il a ratée. Cependant, il n’est pas le premier à critiquer la direction tactique de l’Allemagne. Même avant le match contre l’Angleterre, il y avait beaucoup de doutes sur la configuration.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, avait exprimé ses doutes sur le système des trois derniers de Low il y a quelque temps, et il n’était pas la première personne à le faire. Les médias et les fans sont sceptiques quant à la tactique de l’Allemagne sous Low depuis plusieurs années maintenant – l’élimination à l’Euro n’était guère fondée sur une seule chance. C’était simplement le résultat final d’un système toujours sous-performant, qui n’a produit qu’une seule bonne performance (Portugal) au cours des deux dernières années.

En critiquant directement son ancien entraîneur, cependant, Muller s’ouvre à encore plus de réactions négatives. Il y a encore beaucoup de gens qui lui reprocheront la défaite contre l’Angleterre, même si l’Allemagne n’a pas été convaincante dans le tournoi.

Si Muller veut vraiment défendre son point de vue, il devra rester et travailler avec Hansi Flick, qui instituera sans aucun doute le type de configuration agressive que recherche l’homme du Bayern Munich. Le joueur lui-même le sait clairement, comme le montre sa citation suivante :

« La troupe que j’ai rencontrée avait la qualité, la volonté et l’éthique de travail pour s’appuyer à nouveau sur d’anciens succès », explique Muller. Il souhaite désormais « convertir la déception en énergie positive de travail ».

Si Muller peut rester et performer à la Coupe du monde de l’année prochaine, alors tout sera pardonné.