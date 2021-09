Thomas Muller dit que la victoire 4-1 du Bayern Munich sur le RB Leipzig ne signifie pas que la course au titre est terminée

Le Bayern Munich a poursuivi son début de saison sans défaite en Bundesliga avec une victoire 4-1 au RB Leipzig. Les buts de Robert Lewandowski (pénalité), Jamal Musiala, Leroy Sane et Eric Maxim Choupo-Moting ont assuré les trois points massifs à l’équipe de Julian Nagelsmann dans ce qui a été un énorme regain de confiance avant le choc de Barcelone en Ligue des champions la semaine prochaine. La frappe étonnante de Konrad Laimer à la 58e minute que Manuel Neuer avait peu ou pas de chance de sauver n’était rien de plus qu’une consolation pour Die Roten Bullen.

Bien qu’il s’agisse d’une victoire cruciale pour le Bayern contre l’un de ses principaux prétendants au titre de Bundesliga, Thomas Muller a déclaré après le match que le Bayern ne devrait pas prendre de l’avance à cet égard (Tz). Il a également déclaré qu’il était assez satisfait de la performance des internationaux après une pause internationale épuisante et physiquement exigeante. « La course au titre est déjà encore longue, mais la prétention n’est certainement pas de perdre encore sept points d’avance sur un concurrent direct. Il n’était pas non plus prévisible comment les joueurs nationaux revenaient, c’était aussi une charge très intense », a expliqué le Raumdeuter.

Musiala a de nouveau volé la vedette au Bayern, cette fois après une impressionnante pause internationale avec Die Mannschaft. Il est entré juste avant la mi-temps pour le blessé (dos, précaution) Serge Gnabry et a fait la différence en seconde période avec son but à la 47e minute et une passe décisive à Sane à la 54e minute. Muller a eu du mal à retenir ses éloges pour Musiala après une autre performance incroyablement influente en dehors du banc. « Je ne suis que l’espace réservé aujourd’hui. Il était le magicien du jeu. La particularité est qu’en plus de son talent, il a aussi un grand caractère et il a confiance en lui, mais il ne traverse pas le vestiaire le nez levé. S’il continue comme ça, ce n’est pas qu’un ajout mais un renfort. Il est aussi avide d’apprendre. Il ne me demande pas maintenant comment jouer un joueur. Je préfère lui demander ça, dit-il.

Photo de Nico Paetzel/DeFodi Images via .

Au début de la saison, le Borussia Dortmund et Leipzig étaient les favoris pour défier le Bayern pour le titre de Bundesliga, mais Leipzig a des difficultés jusqu’à présent sous la direction du nouveau manager Jesse Marsch. Bien qu’ils possèdent toujours une menace, le Bayern sera certainement confronté à une autre bête en Ligue des champions la semaine prochaine lorsqu’il se rendra chez les Catalans en Espagne pour affronter Barcelone, qui est désormais sans Lionel Messi. Barcelone occupe actuellement la 5e place de la Liga et son match qui était prévu ce week-end contre Séville a été reporté à une date ultérieure pour accueillir les joueurs qui ont participé aux qualifications pour la Coupe du monde CONMEBOL pendant la trêve internationale.

Alors que Barcelone aura été bien mieux reposé dans son ensemble que le Bayern, Muller a déclaré qu’il ne pouvait pas vraiment juger l’équipe qu’ils avaient battue si prolifiquement il y a deux saisons à Lisbonne.

“Je ne peux pas du tout juger le Barça pour le moment. Donc sans Messi. Mais peut-être qu’ils ne manquent pas non plus. Je le fais, parce que c’est toujours amusant de jouer contre lui. Mais ils sont un paquet surprise », a-t-il évalué.