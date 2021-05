Thomas Müller du Bayern Munich a hâte d’aller au café en plein air

Comme ses coéquipiers, la star du Bayern Munich, Thomas Müller, est en quarantaine et a hâte de pouvoir rentrer chez lui et d’avoir la liberté de rendre visite à ses amis et à sa famille … et peut-être même de prendre une bière.

«Par-dessus tout, j’attends avec impatience les nombreux contacts interpersonnels quotidiens. Avec la famille, les amis et nos supporters dans le stade », a déclaré Müller à Bild. «À mon goût, ces rencontres peuvent avoir lieu dans le café en plein air avec une collation copieuse.

Thomas Müller a hâte de se rendre dans un café en plein air dès que possible! Photo by Pool / Bongarts / .

Les Bavarois devraient sortir de la bulle obligatoire le 22 mai. Des mesures strictes ont été prises pour garantir que les première et deuxième divisions allemandes puissent terminer leurs saisons respectives à temps et sans problème.

Bien que la retraite induite par la quarantaine du Bayern Munich puisse ne pas ressembler à un si mauvais concert, il est facile de supposer que les joueurs aimeraient reprendre une vie normale dès que possible.

Après tout, qui n’aimerait pas se détendre un peu et simplement en prendre une froide dans le café en plein air?