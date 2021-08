Thomas Müller du Bayern Munich commente le climat “fou” du marché des transferts

Le transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et le transfert de 100 millions de livres sterling de Jack Grealish d’Aston Villa à Manchester City ont dominé les gros titres des transferts pendant la majeure partie du mois dernier.

Manchester City préparerait un mouvement pour Harry Kane de Tottenham avant la fermeture de la fenêtre, ce qui représenterait plus de 100 millions de livres sterling si cela se matérialisait effectivement. Compte tenu des pertes financières causées par la pandémie de coronavirus, on se demanderait certainement comment de tels frais de transfert et salaires peuvent encore être déposés, et Thomas Müller du Bayern Munich faisait partie des sceptiques dans une récente interview avec Der Spiegel (via Abendzeitung).

Bien qu’ils soient peut-être l’un des clubs et des marques les plus prospères sur le plan commercial, le Bayern ne croit pas aux frais de transfert astronomiques qui ont été observés au cours des deux dernières années dans la fenêtre de transfert. La responsabilité fiscale et le développement des jeunes sont au premier plan du modèle commercial du Bayern, et en tant que joueur qui a fait son chemin dans le système des jeunes du Bayern, Müller a admis qu’il était impressionné par certains des frais qu’il a vus, même après le pic de la pandémie de coronavirus.

“Je me frotte parfois les yeux avec stupéfaction de la façon dont tout cela fonctionne”, a déclaré Julian Nagelsmann à propos du climat actuel du marché des transferts pour les clubs d’élite européens.

Le Raumdeuter partage le sentiment de son nouveau manager.

« C’est un peu fou en ce moment. On aurait pu penser que le marché se calmerait un peu à la suite de Corona. Cela ne semble pas être le cas et nous devons voir ce que cela signifie pour nous », a-t-il fait remarquer.

Nagelsmann avait récemment exprimé son inquiétude, faisant spécifiquement référence au transfert de Messi au PSG, à la signature de Grealish par City et à la signature prévue de Kane. Nagelsmann et Müller s’inquiètent à juste titre de ce que cela pourrait signifier pour l’avenir du Bayern. D’un point de vue financier, si le Bayern ne peut pas rivaliser avec l’élite européenne du PSG et de Manchester City, cela pourrait être une mauvaise nouvelle dans la compétition européenne.

« La concurrence à l’étranger se prépare plus que nous. Nous ne pouvons tout simplement pas obtenir une autre grande star internationale pour le moment », a souligné Müller.

Si le marché des transferts continue de confondre les finances dans une tendance à la hausse sous l’influence des propriétaires qatariens et émiratis de clubs comme le PSG et Manchester City, le Bayern pourrait être en grand danger de ne pas être en mesure d’attirer des talents de premier plan.