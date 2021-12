Thomas Müller du Bayern Munich donne une évaluation accablante du FC Barcelone après le passage à tabac de la Ligue des champions

La star du Bayern Munich, Thomas Müller, n’a pas hésité à évaluer le FC Barcelone après que les Bavarois ont frappé la Liga 3-0 en Ligue des champions.

« Nous avons vraiment essayé d’avoir de l’intensité dans le jeu parce que je pense que nous sommes vraiment très différents de Barcelone, du moins dans leur état actuel, à cause de cette intensité », a déclaré Müller (tel que capturé sur vidéo par UEFA.com). «Je ne pense pas qu’ils puissent faire face à cette intensité. Techniquement, ils ont tout et ils ont de très bons joueurs, cela ne fait aucun doute, mais nous pouvons offrir cette intensité à la fois en possession et hors possession. Je ne pense pas qu’ils puissent faire face à l’intensité du football de haut niveau.

Malgré les problèmes inhérents à l’opposition, Müller pense qu’avoir pu battre le FC Barcelone à deux reprises en phase de groupes était toujours un grand accomplissement.

« Je pense que la différence était certainement très claire, surtout en seconde période », a déclaré Müller. « Nous aurions dû marquer plus de buts, mais nous sommes heureux. Barcelone est toujours un grand nom dans le monde du football, donc les battre 3-0 à deux reprises – à Barcelone et à nouveau à domicile – est toujours satisfaisant. »