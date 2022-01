Thomas Müller du Bayern Munich était le meilleur assistant d’Europe en 2021

La carrière de Thomas Müller au Bayern Munich a repris sous Hansi Flick après le départ de Niko Kovac. Müller est solide comme le roc depuis lors et est depuis un élément essentiel de la structure du Bayern. Depuis que Flick a repris les rênes du Bayern, personne n’a depuis douté des capacités de Müller. En fait, Müller a peut-être connu la meilleure année de sa carrière en 2021.

Müller a fourni plus de passes décisives que quiconque dans les cinq meilleures ligues européennes au cours de l’année civile 2021. La légende du Bayern Munich a fourni 36 passes décisives dans toutes les apparitions pour le Bayern et l’Allemagne cette année. Non seulement Müller a eu le plus, mais il a récolté neuf passes décisives de plus que la deuxième place (Filip Kostic et Marco Reus).

Le mérite doit être rendu à Kostic qui a fourni 27 passes décisives en 50 matchs seulement avec des équipes et des coéquipiers beaucoup plus faibles avec lesquels jouer. Kostic est clairement aussi un talent exceptionnel ! Également sur la liste, Leroy Sané qui a terminé l’année à la 5e place de la liste avec 23 passes décisives en 69 matchs.

Müller est bien parti cette saison pour battre des records comme il l’a déjà fait dans le Hinrunde. Aucun joueur n’a aidé aussi souvent qu’il l’a fait au cours de la première moitié de la saison depuis que les données ont été collectées en 2004. Avec 15 passes décisives jusqu’à présent, Müller a été incroyable. Seul le temps nous dira ce que son bilan pourrait atteindre cette saison !