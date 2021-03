Thomas Müller du Bayern Munich explique comment il utilise l’espace à son avantage

Thomas Müller a été plus beau que jamais sous Hansi Flick. Lorsque Flick est devenu l’entraîneur du Bayern Munich, il a finalement mis Müller dans sa position préférée – juste derrière Robert Lewandowski. Dans une interview très intéressante avec The Independent, nous voyons comment Thomas Müller pense et comment il utilise l’espace sur le terrain à son avantage.

Müller insiste sur le fait qu’être Raumdeuter ne nécessite pas de talent particulier. Müller est convaincu que l’utilisation de l’espace peut être encadrée et apprise. «Par exemple, le ballon est sur l’aile gauche et l’ailier gauche dribble, mais il n’y a pas d’option pour traverser. Il passe donc le ballon en arrière, peut-être en diagonale, au milieu de terrain défensif, ou à l’arrière gauche. Chaque défenseur adverse regarde le ballon comme un zombie. Il est donc clair que l’espace derrière la croix diagonale dans la partie droite de la boîte est vide et dégagé. Vous pouvez courir du côté droit, sur la ligne de hors-jeu, puis intervenir. »

Müller ajoute également que vous avez besoin d’un croisement parfait pour que la course soit réussie. Il dit que le ballon ne doit pas être dirigé vers la tête de l’attaquant, mais plutôt dans l’espace devant lui. Surtout parce que le ballon dans l’espace rendra difficile le dégagement du défenseur et qu’il y aura plus de chances qu’il fasse une erreur.

Un autre élément du Raumdeuter est la répétition. «C’est peut-être spécial que l’une de mes forces soit de le faire encore et encore et encore. Tout bon attaquant ou bon milieu offensif sait que ces courses sont très dangereuses pour la défense de l’adversaire, mais certaines ne sont peut-être pas assez fortes pour le faire 50 fois. Peut-être que 49 fois vous n’obtenez pas le ballon, ou vous le perdez. Le football est un jeu de très nombreuses erreurs, en particulier en attaque. Il faut réessayer, réessayer, puis peut-être que le défenseur fait une erreur au 51e temps. Ensuite, vous pouvez marquer.

Müller a ensuite poursuivi en disant que chaque entraîneur doit avoir un plan tactique. Louis van Gaal a été l’un des premiers tacticiens offensifs de la Bundesliga, pour Müller, mais dit que Pep Guardiola a été magistral. Il aurait tout prévu mais pourrait changer complètement le plan après seulement 10 minutes de match.

Müller a également parlé de son partenariat avec Robert Lewandowski et explique pourquoi il est si mortel. «Il sait que quand je lève les yeux, j’essaye de le trouver. J’essaie toujours de trouver le chemin le plus direct possible vers le but, et normalement c’est l’attaquant. Il sait que je ne joue pas pour le tir du cirque, je joue pour marquer. C’est notre meilleur buteur, et j’essaie de lui donner le ballon dans cette situation, et il peut marquer. Normalement, il le fait.