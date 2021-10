Thomas Müller du Bayern Munich ne fait aucun plan à long terme avec l’équipe nationale allemande

La star du Bayern Munich, Thomas Müller, a toujours ce sentiment « spécial » qui convient à l’Allemagne.

« C’est quelque chose de spécial de jouer pour l’Allemagne. La chose la plus importante est que les performances sur le terrain soient bonnes », a déclaré SPOX. «Le manager s’alignera toujours de la manière qu’il pense être la plus réussie. Je suis relativement détendu à ce sujet. Nous avons une équipe qui incarne exactement ce que nous voulons être.

Müller, cependant, sait que peu importe à quel point il aime jouer pour Die Mannschaft et Hansi Flick, il serait imprudent de regarder trop loin dans le futur.

« Quiconque a déjà fait des plans verra que les plans à long terme ont à peine abouti. Je suis concentré sur le lendemain. En perspective, la Coupe du Monde est l’ensemble de nos objectifs et j’espère que dans un an je serai en mesure d’aider à la fois le FC Bayern et l’équipe nationale. Ensuite, je veux aussi être à la Coupe du monde et y mettre mon empreinte », a déclaré Müller sur « C’est quelque chose que nous n’avons pas à faire, c’est quelque chose que nous sommes autorisés à faire. Nous faisons partie d’un projet enflammé que nous avons mis en place. Un nouvel entraîneur crée une nouvelle excitation. Nous faisons partie de ce mouvement fougueux. Nous avons beaucoup d’alternatives, surtout en attaque. Tout le monde veut jouer, et je me compte parmi eux. Mais il n’y aura probablement aucune sensibilité personnelle dans la formation de Hansi. Les égos y prennent place.

Après toutes ces années, Müller est toujours prêt à se frayer un chemin sur le terrain – cela devrait le définir autant que n’importe quel accomplissement qu’il a eu sur le terrain.