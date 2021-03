Thomas Müller du Bayern Munich parle de la décision de Jamal Musiala pour l’Allemagne et de la façon dont les jeunes joueurs «le maintiennent sur ses gardes»

Thomas Müller du Bayern Munich connaît le potentiel de Jamal Musiala.Ainsi, lorsque le joueur de 18 ans a décidé de rejoindre l’Allemagne au lieu de l’Angleterre, Müller a été l’une des personnes à célébrer le déménagement.

Pourtant, certains Anglais pensent que l’Allemagne pourrait avoir tiré un rapide sur les Trois Lions et Müller, bien sûr, était là pour se moquer un peu de la situation.

«Je ne sais pas si nous l’avons volé! J’ai regardé ses lignées et il n’y avait pas de sang anglais là-dedans! », A plaisanté Müller au Daily Mail. «Nous sommes très heureux en Allemagne que Jamal ait choisi l’Allemagne. Le set-up maintenant, avec son long contrat pour jouer au Bayern et sa décision pour l’équipe nationale allemande, va très bien.

Thomas Müller était parmi les nombreux Allemands heureux qui ont célébré lorsque Jamal Musiala a pris sa décision de jouer pour Die Mannschaft. Photo par ANDREAS GEBERT / POOL / . via .

Musiala est l’un des rares jeunes de la liste du Bayern Munich et Müller attribue à ces joueurs de l’avoir aidé à se sentir jeune à nouveau.

«Ils me gardent sur mes orteils à coup sûr [these teenagers] et ils gardent mon corps en forme. Mais je pense que c’est l’inverse. Je les garde sur leurs orteils! Et ils doivent savoir que lorsqu’ils commencent à jouer pour le Bayern, peu importe leur âge, ils doivent gagner », a déclaré Müller. «Alors ils n’ont pas le temps…. « OK, alors je jette un coup d’œil dans les prochaines années et je regarde les joueurs plus âgés et je dois apprendre. » Cela fait partie du processus [of developing]… mais [they need to think] ‘pendant que je joue, je dois tout faire pour gagner.’ ‘