Thomas Müller du Bayern Munich parle de sa relation sur le terrain avec Robert Lewandowski

Thomas Müller du Bayern Munich se sent mal pour son partenaire dans le chaos Robert Lewandowski.

Alors que Müller, Hansi Flick et le reste des Bavarois se prépareront pour la confrontation avec le RB Leipzig, le Hitman polonais soignera la malheureuse blessure au genou qu’il a subie la semaine dernière – lors d’une pause internationale encore plus malheureuse.

Müller a reconnu qu’il est difficile de voir un grand compétiteur comme Lewandowski s’asseoir, mais pense également que lui et ses coéquipiers sont prêts à relever le défi.

Thomas Müller sait que lui et Robert Lewandowski ont cultivé une relation spéciale sur le terrain.Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

«C’est très difficile pour Lewy et pour nous en tant qu’équipe. Quand notre meilleur buteur de loin et un personnage comme ça se blesse, ce n’est vraiment pas facile. Mais c’est le défi du football professionnel et ce n’est pas complètement nouveau », a déclaré Müller dans une interview avec FCBayern.com. «Nous devons compenser cela ensemble. Nous avons encore de très bonnes options d’attaque et différentes variantes pour le line-up. Cela sera certainement un peu différent de celui des jeux avec Lewy. Mais je me sens toujours positif. Il y aura toujours des blessures et à des moments inopportuns. C’est pourquoi nous n’avons pas qu’un seul joueur de haute qualité dans l’équipe, mais beaucoup, beaucoup d’entre eux. Nous visons à tirer le maximum de la situation jusqu’au retour de Lewy. »

En ce qui concerne l’apparence des choses sans Lewandowski sur le terrain, Müller sait qu’ils dup ont un excellent partenariat et expliquent pourquoi cela a si bien fonctionné.

«Lewy et moi jouons ensemble depuis environ sept ans. Bien sûr, nous avons une certaine connexion et nous savons comment l’autre réagit, dans quels espaces il aime se retrouver ou quand il s’agit de jouer un contre-deux. Il y a une compréhension du jeu là-bas et nous sommes très bien entraînés », a déclaré Müller. «Ce n’est certainement pas un avantage pour nous ou pour mon jeu car je suis toujours à la recherche de Lewy aussi. Mais maintenant, je dois trouver un autre joueur qui fera ces courses, ou je pourrais être celui qui recevra la passe dans la surface de réparation. Nous devons entrer dans la brèche et en tant qu’équipe marquer autant de buts que Lewy.