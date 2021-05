Thomas Müller du Bayern Munich pour aider l’Allemagne à “ frapper les turbo boosters ”

Lors de la conférence de presse numérique de la DFB d’aujourd’hui, le vice-capitaine du Bayern Munich, Thomas Müller, a parlé en détail de son rôle actuel pour la Die Mannschaft.

Au cours des deux dernières années, Müller s’est vu confier une pléthore de tâches importantes pour les Bavarois, dans le cadre du plan de jeu complexe et très organisé de l’entraîneur Hansi Flick. Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a déclaré qu’il utilisera ses connaissances récemment acquises en football pour aider à pousser les Allemands pour le trophée de l’Euro 2020 (tel que capturé par Tz):

«Je m’attends à atteindre mes limites de performance physiquement et en termes de technico-tactique. Je veux apporter ce qui m’a rendu fort récemment. Je suis très confiant, les premières séances ont été bonnes. Le tournoi montrera comment les choses se passent. Nous voulons bien jouer dans les matchs amicaux. Je veux utiliser mon expérience pour montrer la voie et je suis très motivé. C’était une situation particulière de se joindre à nouveau ici. Je veux être le catalyseur pour déclencher le turbo de mes coéquipiers. »

Der Raumdeuter n’est pas du genre à s’asseoir et à jouer un rôle passif pendant un match. Tout au long des 90 minutes, le joueur de 31 ans peut être vu courir et presser, babiller constamment des instructions et diriger l’équipe de l’avant.

S’adressant aux journalistes, Müller a poursuivi en expliquant comment le fait d’être vocal aide ses coéquipiers à réagir rapidement aux situations en jeu:

«Il ne s’agit pas toujours d’être bruyant, il faut aussi échanger des informations. De cette façon, vous pouvez réagir le plus rapidement possible aux situations de jeu. L’entraîneur national sait ce que je suis, il sait quel package il a apporté. Je ne vais pas changer, je veux gagner et j’essaie d’encourager mes coéquipiers.

Des joueurs comme Müller et Mats Hummels du Borussia Dortmund apportent bien plus que l’expertise du football à la table. S’il est utilisé correctement, Joachim Löw bénéficiera sûrement de l’encadrement constant de Müller sur le terrain.